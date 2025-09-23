Orvosai influenzával diagnosztizálták a kisfiút, végül egy Google keresés mentette meg az életét

A texasi Witten Danielnél először influenzát diagnosztizáltak az orvosok, ám néhány órával később édesanyja már a Google keresések eredményeit olvasta kétségbeesetten, miután fia hirtelen elvesztette a járás, beszéd és légzőképességét.

Google keresés mentette meg Witten Daniel életét (fotó: KCBD)

Nincsenek szavak arra, hogy leírjam, milyen szörnyű volt látni a gyermekemet ilyen állapotban. Azt hittem, aznap elveszítem

- mondta Casey Daniel, Witten édesanyja.

A fiú mindössze két héttel a rosszulléte előtt került be egy kisbajnoki baseballcsapatba, ami számára hatalmas öröm volt. Azonban az állapota rohamosan romlott, és hetekig tartó kórházi kezelés sem hozott javulást.

Az édesanya tovább kutatott az interneten a tünetek alapján, és így jutott el Dr. Jacques Morcoshoz, a UTHealth Houston idegsebészéhez. Dr. Morcos ragaszkodott ahhoz, hogy Wittent saját intézményébe szállítsák át további vizsgálatokra. Ott kiderült: a fiúnál kavernómát, más néven kavernózus malformációt diagnosztizáltak.

A kavernózus malformáció, vagy kavernóma, egy rendellenes érösszetevő az agyban vagy a gerincvelőben. Ezek vékony falú, összetapadt érstruktúrák, amelyek könnyen vérezhetnek, így akár rohamokat vagy stroke-ot is okozhatnak

- írja a Cleveland Clinic.

Witten sürgősségi műtéten esett át, amely négy órán át tartott, és egy gyermekidegsebész is részt vett benne. A beavatkozás sikeres volt.

Hat héttel a műtét után Witten hazatérhetett otthonába, és azóta visszanyerte járóképességét is. Nemrég ünnepelte hetedik születésnapját, és ismét aktívan baseballozik - írja az AOL.