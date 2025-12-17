Angelina Jolie kemény döntést hozott! Megmutatja masztektómiája hegeit

Angelina Jolie több mint 10 évvel masztektómiája után, megmutatta hegeit. Elmondta, hogy mindig megérinti, amikor más nők is megosztják sajátjaikat – közölte az eonline.

Angelina Jolie egy életre szóló fejezetet vállal fel az életében

Fotó: NurPhoto via AFP

Több mint egy évtizeddel azután, hogy a Demóna sztárja kettős masztektómián esett át, most elárulta, miért érzi úgy, hogy készen áll először megmutatni a beavatkozás nyomait, a hegeit.

Sok általam szeretett nővel osztom meg ezeket a hegeket

– mondta az 50 éves Angelina a TIME France-nak a december 15-én megjelent interjúban.

És mindig megérint, amikor látom, hogy más nők is megosztják a sajátjaikat. Csatlakozni akartam hozzájuk, tudva, hogy a TIME France információkat közöl majd a megelőzésről és a mellrákkal kapcsolatos tudnivalókról

Szavaihoz hűen a sztár a lap közelgő számának címlapján fedte fel a hegeit.

Angelina Jolie régóta szószólója az mellrák elleni küzdelemnek.

Édesanyja, Marcheline Bertrand 2007-ben hunyt el a betegség következtében.

Hat évvel később nála is kimutattak a vizsgálatok során egy hibás génvariánst, amely jelentősen növelte a mellrák kialakulásának kockázatát.

A kockázat csökkentése érdekében röviddel a szűrést követően megelőző célú műtéten esett át.

A masztektómia melletti döntés nem volt könnyű

– írta akkor.

De olyan döntés volt, amelyet nagyon nem bántam meg. Elmondhatom a gyermekeimnek, hogy nem kell attól félniük, hogy a mellrák miatt elveszítenek engem

Angelina két évvel később a petefészkeit és a petevezetékeit is eltávolíttatta.

A genetikai teszteknek és a szűréseknek elérhetőnek és megfizethetőnek kell lenniük azok számára, akiknél egyértelmű kockázati tényezők vagy jelentős családi előzmények állnak fenn

– mondta a TIME-nak.