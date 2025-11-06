Angelina Jolie Ukrajnába utazott, a sofőrjét azonnal besorozták

Angelina Jolie humanitárius látogatása a dél-ukrajnai Herszonban váratlan incidenssel szakadt meg, amikor a színésznő egyik kísérőjét – feltételezések szerint a sofőrjét – a helyi katonai toborzók besorozták egy ellenőrzőpontnál.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Tomb Raider sztárja, aki a Legacy of War Alapítvánnyal utazott, kedden ellátogatott a háborús frontvonalban lévő Herszon és Mikolajiv városába, Ukrajna oroszokkal szembeni védelme érdekében. Ez volt a második látogatása Ukrajnában, mióta Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított. Előzőleg Lviv városát látogatta meg.

Egy magas rangú ukrán tisztségviselő a POLITICO-nak azt mondta, hogy Jolie egyik kísérőjével incidens történt a helyi katonai toborzókkal egy ellenőrzőpontnál, de az ukrán hatóságok még próbálják kideríteni, mi is pontosan történt. A tisztségviselő hozzátette, hogy Jolie nem tájékoztatta az ukrán kormányt az országba való látogatásának szándékáról, és hogy gyalogosan lépett be Ukrajnába.

Egy külön közleményben az ukrán szárazföldi erők négy bekezdésben ismertették az incidenst, részletes információkat adva, köztük azt is, hogy a besorozott személy Jolie sofőrje volt, ám később törölték a közleményt, és a POLITICO-nak azt mondták, hogy nem tudják sem megerősíteni, sem cáfolni az események részleteit.

Az ukrán szárazföldi erők csupán annyit közöltek: „A médiában terjedő információk torzítottak, nyomozás folyik, és minden körülmény tisztázásra kerül.”

A mikolajivi regionális katonai toborzó hivatal megerősítette az incidenst a POLITICO-nak, elmondva, hogy Jolie sofőrje katonai tartalékos volt, és elrendelték, hogy vegyen részt katonai továbbképzésen.

Nem világos, hogy a sofőrt azonnal elküldték-e a továbbképzésre, vagy később kell jelentkeznie. Jolie képviselője nem kívánt nyilatkozni az ügyben.







