Fontos bejelentést tett a TV2: visszatér sokak kedvenc műsora

Január 24-től szombat esténként visszatér a TV2 közönség-kedvenc műsorának, a Kincsvadászoknak VIP kiadása. A műtárgy-kereskedő show hétvégi epizódjaiba ezúttal is hírességek hozzák el értékesnek hitt tárgyaikat, de hogy születik-e nagy üzlet, az ezúttal is a kereskedőkön, na meg az eladókon múlik.

Fotó: TV2

Különleges epizódokkal folytatódik szombat esténként Tilla vezetésével a TV2 népszerű műsora, a Kincsvadászok. A Kincsvadászok VIP adásaiban ezúttal népszerű média személyiségek, műsorvezetők, színészek, olimpikonok viszik a Kincsvadászok kereskedői elé értékesnek gondolt, izgalmas történettel bíró tárgyaikat.

A kilencvenes évekbeli sportautótól kezdve a családi örökségből származó festményen keresztül, az ezüst készleten át a bronz szoborig minden licit alá kerül. Kérdés, ki köt igazán jó üzletet!? Az azonban biztos, hogy a Kincsvadászok VIP epizódjaiban sem lesz hiány a nevetésből, érdekes történetekből, nagy találkozásokból és olykor megható pillanatokból.

A január 24-i első adásban a szakértők, majd a kereskedők elé érkezik Bay Éva, Oszvald Marika, Erdélyi Mónika, Szécsi Zoltán, Schmuck Andor is, akinek egyik utolsó televíziós szereplése ez.