Orbán Viktor: 600 oldalnyi tömény balos megszorítás. Ez a Tisza megszorítócsomagja
Ami a Tisza Párt kiszivárgott programjában szerepel, az mind megtalálható hivatalos brüsszeli dokumentumokban.
Orbán Viktor kijelentette: a Tisza Párt kiszivárgott adótervének részletei mind szerepelnek hivatalos brüsszeli dokumentumokban.
Orbán Viktor: Ez csak azoknak okoz meglepetést, akik nincsenek benne a nemzetközi politikai életben
Ami a Tisza Párt kiszivárgott programjában szerepel, az mind megtalálható hivatalos brüsszeli dokumentumokban a megelőző néhány évben. Például az, hogy Magyarországon adót kell emelni, ezt az úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban, mert ilyeneket csinál Brüsszel minden évben, bele van írva, évek óta követelik, hogy Magyarország emeljen adót, szüntesse meg az egykulcsos adót, és legyen ez a többkulcsos adórendszer. Évek óta követelik, hogy a vállalkozások adóját emeljük meg.
Tehát azt, hogy nyugdíjakat, legalább az özvegyi nyugdíjakat adóztassuk meg, a 13. havi nyugdíjat töröljük el, ezek mind benne vannak a brüsszeli papírokban. Ez csak önöknek okoz meglepetést, meg azoknak, akik nincsenek benne a nemzetközi politikai életben, de ezeket mind ismerem. Valójában a kiszivárgott dokumentum nem más, mint magyarítása, lefordítása az elmúlt 10 évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelményeknek, amiknek én nem tettem eleget, és nem is fogok eleget tenni, ha a fejük tetejére állnak, akkor sem.
– mondta el Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre