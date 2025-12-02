Orbán Viktor: 600 oldalnyi tömény balos megszorítás. Ez a Tisza megszorítócsomagja

Ami a Tisza Párt kiszivárgott programjában szerepel, az mind megtalálható hivatalos brüsszeli dokumentumokban a megelőző néhány évben. Például az, hogy Magyarországon adót kell emelni, ezt az úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban, mert ilyeneket csinál Brüsszel minden évben, bele van írva, évek óta követelik, hogy Magyarország emeljen adót, szüntesse meg az egykulcsos adót, és legyen ez a többkulcsos adórendszer. Évek óta követelik, hogy a vállalkozások adóját emeljük meg.

Tehát azt, hogy nyugdíjakat, legalább az özvegyi nyugdíjakat adóztassuk meg, a 13. havi nyugdíjat töröljük el, ezek mind benne vannak a brüsszeli papírokban. Ez csak önöknek okoz meglepetést, meg azoknak, akik nincsenek benne a nemzetközi politikai életben, de ezeket mind ismerem. Valójában a kiszivárgott dokumentum nem más, mint magyarítása, lefordítása az elmúlt 10 évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelményeknek, amiknek én nem tettem eleget, és nem is fogok eleget tenni, ha a fejük tetejére állnak, akkor sem.