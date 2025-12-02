Orbán Viktor: A Tisza megszorítócsomagja a magyar történelem balos szemétdombjára való
„Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad” – írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor a Facebookon fejtette ki véleményét a 600 oldalas megszorítócsomagról, amelyet a Tisza Párt tervez bevezetni az esetleges hatalomra jutása után.
Orbán Viktor: Csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad.
Megjelent a Tisza megszorítócsomagja. Mind a 600 oldal. Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad.
Minden elemében baloldali megszorítócsomaggal van dolgunk. Nem is csoda. Ha egy politikai pártnak baloldali szakértők dolgoznak, ha egy pártot baloldali színészek és zenészek támogatnak, ha egy párt legfontosabb támasza a baloldali sajtó és a brüsszeli balos politikai elit, az nem tud más politikát csinálni, mint baloldalit.
És ha egy párt baloldali, akkor jönnek az adóemelések, a progresszív adó, a vállalatok megsarcolása és a vagyonvizsgálatok. 1300 milliárd a magyar családoktól, és 3700 milliárd a magyar vállalkozóktól.
Jövő áprilisig sok teendőnk van még. Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára.
– írta Orbán Viktor a Facebookon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre