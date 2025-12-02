RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A Tisza megszorítócsomagja a magyar történelem balos szemétdombjára való

„Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad” – írta Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.02.
Orbán Viktor Tisza Párt megszorítócsomag

Orbán Viktor a Facebookon fejtette ki véleményét a 600 oldalas megszorítócsomagról, amelyet a Tisza Párt tervez bevezetni az esetleges hatalomra jutása után.

Orbán Viktor: A Tisza megszorító csomagja a magyar történelem balos szemétdombjára való. Fotó: Orbán Viktor/Facebook
Orbán Viktor: A Tisza megszorítócsomagja a magyar történelem balos szemétdombjára való. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: Csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad.

Megjelent a Tisza megszorítócsomagja. Mind a 600 oldal. Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad.

Minden elemében baloldali megszorítócsomaggal van dolgunk. Nem is csoda. Ha egy politikai pártnak baloldali szakértők dolgoznak, ha egy pártot baloldali színészek és zenészek támogatnak, ha egy párt legfontosabb támasza a baloldali sajtó és a brüsszeli balos politikai elit, az nem tud más politikát csinálni, mint baloldalit.

És ha egy párt baloldali, akkor jönnek az adóemelések, a progresszív adó, a vállalatok megsarcolása és a vagyonvizsgálatok. 1300 milliárd a magyar családoktól, és 3700 milliárd a magyar vállalkozóktól. 

Jövő áprilisig sok teendőnk van még. Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára.

– írta Orbán Viktor a Facebookon.

