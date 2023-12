"Nem tudtam, hogy ki ez" - Megdöbbentette a rajongókat Tóth Gabi új fotója

Abban mindenki egyetért, hogy Tóth Gabi egy nagyon megosztó személyiség. Vannak, akik nagyon kedvelik őt szókimondó stílusa, vehemens természete miatt, vannak azonban, akik számára már túl sok, és nagyon nem szeretik, ha valahol felbukkan. Ez persze megmutatkozik abban is, hogy milyen kommenteket szokott kapni. Legújabb képe alatt azonban most a döbbenet lett úrrá.

Tóth Gabi új fotót mutatott / Fotó: MK / Metropol

A Sztárban sztár leszek! versenyző nélkül maradt mestere most új fotót töltött fel, amelyen a frizurája és a sminkje is teljesen más, mint eddig lenni szokott. Ennek eredményeképpen alig lehet felismerni az énekesnőt, ennek pedig a rajongók is hangot adtak. Mindenki elmondta, hogy sokkal szebb ezzel a szolidabb sminkkel és mutatósabb hajjal:

"De jó ez a haj. A smink is szép. Kifinomult az egész. Nagyon hasonlítasz itt Verára."

"Nem tudtam hogy ki ez, nem ismertem meg a Gabit. Nagyon jó ez haj."

"Na ez végre egy tökéletes fotó. Természetes."