Döbbenetes képek kerültek elő Till Attiláról, alig hiszünk a szemünknek

A Sztárban Sztár leszek! folyton nyüzsgő és szórakoztató műsorvezetője, Till Attila szinte megállás nélkül a reflektorfényben van, de a magánéletét mégsem teregeti ki, hiszen nem sokat lehet róla tudni. Egyedül az biztos, hogy van egy gyönyörű szerelme, akivel három közös gyermekük született azóta, mióta együtt vannak.

Till Attila nem akármit posztolt / Fotó: Bánkúti Sándor

Tilla csak ritkán enged betekintést a magánéletébe, így mondhatni meg kell becsülni ezeket a pillanatokat, hiszen ilyenkor úgy láthatjuk őt, ahogy alap esetben nem igazán szoktuk. Most is olyan dolgot posztolt, amivel rendesen meglepte a követőit, de erre kifejezetten jó oka volt, kapta is rendesen a gratulációkat.

Ma 26 éve! ❤️ Úristen, milyen fiatalok voltunk! 😀 (meg vagyunk😜 😎) Szeretlek öcsipofa 😍

– írta Till Attila a poszthoz, amiben megmutatott pár régi esküvői fotót magáról és a feleségéről.

Tilla ezek után kommentben köszönte meg a sok-sok kedvességet. A posztot több híresség sem bírta szó nélkül hagyni, hiszen többek között Lékai-Kiss Ramóna, Csonka András, Miskovits Marci, Puskás-Dallos Peti és Gryllus Dorka is hagyott mellett egy-egy barátságos hozzászólást, szóval a celebek körében is nagy sikert aratott a TV2 műsorvezetőjének bejegyzése.

