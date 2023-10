Tilla úgy leoltotta Pápai Jocit, hogy mindenki a térdét csapkodta a nevetéstől – Videó

Visszatért Magyarország egyik kedvenc műsora, a Sztárban Sztár leszek!, ami elképesztően sok embert érdekel, rengetegen kapcsolnak miatta a TV2-re. Végre megvan az a 12 előadó, aki versenybe száll a 20 milliós pénznyereményért és az autóért, szóval hatalmas az izgalom – de persze a Mesterek is tesznek azért, hogy maradandó és szórakoztató legyen a show.

Tóth Gabi, Köllő Babett, Majka és Pápai Joci már az első pillanattól kezdve mókáztak, nagyon jó volt hallani az ártatlan csipkelődésüket és piszkálódásukat. A műsorvezető, Tilla, vagyis Till Attila pedig közben szépen kihasználta az alkalmat, és rögtön leoltotta a szemüveget viselő, egészen stílusos Pápai Jocit:

Drága Jocikám, marketing igazgató lettél?

Ezzel persze a megjelenésébe próbált belekötni, szinte mindenki a térdét csapkodta a nevetéstől, Pápai Joci is végig vigyorgott. Viszont nem is ez volt a legviccesebb, hanem az, mikor Majka megpróbált elsütni egy konfettiágyút, de csúnyán felsült, és mindenki kinevette, illetve kigúnyolta ezért – akit érdekel a vicces jelenet, az itt megtekintheti, ráadásul benne van az is, ahogy a rapper a magyar válogatott tegnap esti győzelmének örül: