Itt a bizonyíték: Ők mind a Sztárban Sztár leszek!-nek köszönhetik a szerelmet

Léteznek olyan műsorok, amik valamiért mintha átkot szórnának a magyar sztárpárokra. Elég csak arra gondolni, hogy a Nyerő Párosban feltűnő, párkapcsolatban élő hírességek rendre szakítanak a forgatást követően, ám azok sem mondhatják magukat szerencsésnek, akik a Párharc című reality-ben bizonyítják ország-világ előtt, hogy őket az ég is egymásnak teremtette.

A TV2-n futó Sztárban Sztár leszek! azonban egyáltalán nem tartozik ezen műsorok közé, épp ellenkezőleg!

Egymásra találtak a Sztárban Sztár leszek! versenyzői Fotó: Szabolcs László

A tehetségkutató még 2019-ben mutatkozott be, és azóta nemcsak az ott felbukkanó énekesek karrierjét is segíti, de egy fajta szerelemmágnesként is működik. Bizony, egy párnak már az első évadban meghozta a várva várt boldogságot!

Békefi Viki: győzelem és szerelem, e kettő kell nekem

Békefi Viki és Feng Ya Ou: az első széria álompárja Fotó: Sulyok László

Békefi Viki jött, látott és győzött a Sztárban Sztár leszek! első szériájában, és ez nem túlzás. Amellett, hogy megnyerte a műsort, a szerelem is rátalált versenytársa, Feng Ya Ou személyében. A fiatalok az élő show-k során csak barátok voltak, ám amint vége lett a hajtásnak, bejelentették, hogy menthetetlenül egymásba szerettek.

Bár sokan azt hitték, a románc nem több egy futó kalandnál, Viki és Ya Ou erre alaposan rácáfolt. Fél éve már, hogy az énekesnő egy tündéri kislánnyal ajándékozta meg kedvesét, a csöppség a Miei Liza nevet kapta.

"Nagyon szépen fejlődik Lizi baba, járunk babaúszásra, minden a legnagyobb rendben van. Ya Ou egyre többet van itthon, annak köszönhetően, hogy az évnek ebben az időszakában kevesebb munkája van. Igyekszünk több közös programot szervezni, például voltunk a medveparkban, igaz, átaludta a pici…"

- mesélte nevetve Viki nemrég a Metropolnak.

Karapancsev Kristóf: Szakítás után talált rá a boldogság

Négy évet kell előre ugranunk az időben ahhoz, hogy bemutassuk a Sztárban Sztár leszek! újabb álompárját. Az idei széria győztese, Karapancsev Kristóf a műsor során szakított szerelmével, így nem túlzás azt állítani, hogy roppant nehéz időszakon ment keresztül, ám talán a magánéleti válságnak is köszönhető, hogy sikerült - úgymond - megérkeznie a műsorba és végül nyerni tudott.

Az csak a döntő után pár nappal derült ki, hogy Kristóf nemcsak a fődíjjal lett gazdagabb, hanem a csinos Halász Rebekával is, aki Tóth Gabi csapatát erősítette, és egészen a döntő kapujáig menetelt.

A két fiatal egyelőre meglehetősen óvatos, nem igazán szeretnének beszélni a köztük kialakult szerelemről, ám az biztos, hogy nagyon helyesen mutatnak együtt.

Karapancsev Kristóf ezzel a képpel tudatta: Halász Rebekát szereti Fotó: Instagram

Tasi Dávid is elkelt

A műsor egyik szívtiprója egyedülállóként vágott neki a Sztárban Sztár leszek!-nek, és bizony jó ideig határozottan hangoztatta, hogy most nem is szeretne barátnőt. A szívnek azonban nem lehet parancsolni. Az edzőként is tevékenykedő énekes ugyan nem konkrétan a műsornak köszönheti a szerelmet, hanem a TV2 egyik másik sikerprodukciójának, a Dancing with the Stars-nak.

Egy kép, ami többet mond minden szónál: Egymásba szeretett Tasi Dávid és Tóth Katica Fotó: Instagram

Új párja ugyanis nem más, mint a műsor profi táncosnője, Tóth Katica!