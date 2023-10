Egyszer már voltunk randizni, amikor Lizi baba még csak pár hetes volt és a mama vigyázott rá. Az a helyzet, hogy ő anyatejes baba. Eddig elfogadta cumisüvegből is de most már nem mert rájött, hogy az anyukája mindig itt van, így nehezebb elmennünk bárhova, de abszolút nem gátol minket semmiben. Persze más, ha Ya Ou-val ketten elmegyünk vacsorázni, de őt is tudjuk vinni és nagyon élvezzük azokat a pillanatokat, amit hármasban töltünk. Természetesen szeretnénk majd beiktatni kettesben töltött időt is, ha pedig nem sikerül, akkor ő is jön velünk vacsizni