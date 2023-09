Megvolt az első közös nyaralása Békefi Vikiéknek

Békefi Vikinek és Feng Ya Ou-nak még a nyár elején, júniusban született meg kislányuk Mei Liza. A szülők boldogsága határtalan, a kislány születése napján Ya Ou szinte szóhoz sem jutott az örömtől. Így nem csoda, hogy Vikiék szinte minden pillanata a pici körül forog. Az idő azonban gyorsan telik, a kis Mei Liza már majdnem három hónapos, így a szülei elérkezettnek látták az időt, hogy egy rövid nyaralásra menjenek a Balatonra.

Vikiék egy videót is készítettek a sok szép élményről, amivel gazdagodtak. Többek között kislányuk már most megismerkedett a magyar tengerrel, egyenlőre csak édesanyja és édesapja karjából. De nem csak a vizet, hanem a csodás balatoni naplementét is együtt nézték meg.

Nemrég értünk haza, Balatonon voltunk. Ez volt az első kis közös családi nyaralásunk. Barátokkal voltunk és borzasztóan jól sikerült ez a kis pihenés. A barátaink is átvették a tempónkat és rengeteg időt töltöttek Lizával is. Olyan volt, mint egy nagy családi utazás, csak barátokkal

– mondta büszkén az édesapa.

Természetesen az idilli családi videóra csak úgy záporoztak az elismerő kommentek. A rajongók nem győzték dicsérni mennyire sugárzik róluk a felhőtlen boldogság.

Nem mutatták még meg a pici arcát

Az újdonsült szülők eddig ugyan még nem mutatták meg a gyermekük arcát, de részleteket azért már lehetett belőle látni. Korábban apukája, Ya Ou mesélt róla néhány dolgot. Például az is kiderült, hogy kire hasonlít a kis Mei Liza.

„Tiszta apja. Viki csinált is egy montázst, hogy az ő képe meg az én babakori képem és ilyen kísértetiesen nagy a hasonlóság, ami azért meglepő, mert ugye én félig vagyok csak kínai, tehát a kínai géneket már csak töredékben örökli. Mégis úgy született meg, hogy így ránéztem: hú, ez az enyém” – vallotta be meghatottan az apuka.