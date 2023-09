Ennél cukibb ma már nem lesz: Békefi Viki így öleli magához kislányát – Fotó

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, júniusban megszületett Feng Ya Ou és Békefi Viki első gyermeke. Kislányuk pedig a különleges Mei Liza nevet kapta. A fiatal sztárpár azóta is életük egyik legizgalmasabb szakaszát éli, és egyszerűen nem bírnak betelni babájuk cukiságával.

A házaspár és kislányuk már túl vannak az első esküvőjükön / Fotó: Sulyok László

A kis Mei Liza tüneményességéről pedig rajongóiknak is beszámolnak időről időre. Bár kislányuk arcát még mindig nem mutatták meg, ez azonban semmit nem von le a cukiságából. A páros legfrissebb fotóiért így is odavannak a követőik, Viki leírásából az is kiderül, hogy máris túl vannak az első közös esküvőjükön hármasban.

Esküvőn jártunk. Nagyon jól érezte magát a kisbaba

– írta a büszke anyuka a képekhez, amelyeket férje, Feng Ya Ou is megosztott az Instagram-oldalán.