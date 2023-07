Kislánya születése óta először randizott férjével Békefi Viki

Békefi Vikinek és Feng Ya Ounak június elején született meg a kislánya, pontosan azon a napon, amikor az édesapja is. Az énekes korábban a Mokkában beszámolt arról, hogy kislánya, Mei Liza mennyire hasonlít rá. Emellett azt is elmondta, hogy kislányukkal lett teljes az éltük, sokkal többnek érzi magát, mióta apa lett.

Kislányuk hozott teljességet az életükbe – Fotó: Sulyok László

Viki és Ya Ou eddig a legtöbb idejét a picivel töltötték, azonban a minap az egyik nagymamája vigyázott rá néhány órát. A szabadidőt pedig ki is használták a fiatal szülők, hogy kettesben lehessenek. A különleges randiról a rajongóknak is beszámolt az énekesnő.

Randinapot tartottunk! Vásároltunk, vacsiztunk egyet a szerelmemmel, amíg a Mama vigyázott Lizibabára. Furcsa volt kimozdulni, pláne nélküle! De jó volt ez a kis kettesben töltött idő!

– írta az énekesnő.

A kommentelők is jó ötletnek tartották a fiatalokat randevúját, hiszen a szülőknek is szükségük van arra, hogy kettesben legyenek. Valaki más azt is kiemelte, hogy így a mamák is örülhetnek, hogy a picivel lehetnek.

Rekordgyorsasággal született meg a pici

Az első terhesség, majd a szülés is általában hosszú ideig tart, Vikinél viszont bevált a sok „Könnyű szülést!” jókívánság, amiket a rajongók írtak neki a várandóssága során. Szerencsére a szülés mindenféle komplikáció nélkül és nagyon rövid idő alatt lezajlott.

„A hajnali órákban ment el a magzatvíz és 8:30-kor már a kezünkben tartottuk a kislányunkat” – mesélte akkor az újdonsült apuka.