Nem indult könnyen az apaság: Feng Ya Ou élő adásban kért segítséget

Bő egy hónapja jött világra Békefi Viki és Feng Ya Ou közös gyermeke, a kis Mei Liza. A sztárpár az egész várandóságot végigdokumentálta és nem félt segítséget kérni a rajongóktól, ha olykor felütötte a fejét a bizonytalanság. Feng Ya Ou a TV2 Mokka című reggeli, élő adásában mesélt az apaság első hónapjának örömeiről és kudarcairól.

Az apaság első hónapjáról mesélt Feng Ya Ou, mellette, a még várandós párja: Békefi Viki. Fotó: Máté Krisztián

Segítséget kért élő adásban

A kisbabáknál rendszeresnek számítanak a hasfájások. Ez a szülők mindennapjait, de leginkább az estéket tudja megnehezíteni. Ya Ou nem is habozott, mert élő adásban kért segítséget a rajongóitól.

„Minden tökéletes azon kívül, hogy van egy-két pocakfájás. Nagy a boldogság, nagy az öröm. Pont most voltunk a hétvégén a messzi mamánál és papánál” – kezdte a fiatal énekes a műsorban, majd a nehéz estékről is szót ejtett.

„Pont egy neccesebb esténk volt a pocakfájás miatt, már rengeteg praktikát kipróbáltunk, és ahogy korábban is kértem segítséget, most is megtettem. Ha a követőknek van valami praktikája, ami beválik, azt most is várom és megköszönöm, ha leírják” – fogalmazott a nézők segítségét várva Ya Ou, aki példás apukaként próbál helyt állni otthon minden fronton.

Mindenből kiveszi a részét

Az újdonsült apuka példás hozzáállásáról mesélt az adásban, amit a műsorvezetők nagy meglepetéssel fogadtak, hiszen nem mindennapi, amikor egy férfi igyekszik minden háztartási és gyereknevelési feladatból kivenni a részét.

„Az etetésen kívül minden más az én feladatom. Én nem szerettem volna ebből kimaradni. Mondtam Vikinek, hogy mindenből kiveszem a részem és szeretnék mindent is megtanulni. Nincs nehéz dolgunk, mert Vikinek az anyukája már felnevelt egy pár gyermeket és nálunk ő az ősanya szerepet tölti be” – jegyezte meg Ya Ou, aki bevallása szerint rengeteget tanul és így egyre jobban tud gondoskodni a kislányáról.