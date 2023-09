Komoly felelősség szülőnek lenni: Így változott meg Feng Ya Ou és Békefi Viki élete

Ahogy a Metropol is beszámolt róla, három hónappal ezelőtt megszületett Feng Ya Ou és Békefi Viki közös kislánya, Mei Liza. A fiatal sztárpár minden bizonnyal élete egyik legizgalmasabb szakaszát éli és mint szülők is nagyszerűen helyt állnak . Feng Ya Ou a Metropolnak boldogan mesélt első közös balatoni nyaralásukról.

Feng Ya Ou és Békefi Viki először nyaraltak közös kislányukkal - Fotó: Sulyok László

Első családi nyaralás

Az újdonsült szülők az elmúlt hónapokban többnyire otthon voltak, babáztak és dolgoztak, de a nyár végén ők is lazíthattak egy kicsit. Az első olyan nyaralásuk volt, ahová már hárman mentek, hiszen Lizát is magukkal vitték a magyar tengerhez.

„ Nemrég értünk haza, Balatonon voltunk. Ez volt az első kis közös családi nyaralásunk ” – kezdte lapunknak Ya Ou.

„ Barátokkal voltunk és borzasztóan jól sikerült ez a kis pihenés. A barátaink is átvették a tempónkat és rengeteg időt töltöttek Lizával is. Olyan volt, mint egy nagy családi utazás, csak barátokkal ” – újságolta el az énekes, aki Lizáról is ejtett pár szót.

Nem volt meglepetés

Az énekespár sokat tapasztalt a gyermeknevelésről az elmúlt pár hónapban, amiben minden bizonnyal több meglepetés és újdonság is volt, de szerencsére a nyaralás során semmi váratlan helyzet nem érte őket a kicsivel kapcsolatban.

„ Nagyon könnyedén ment, a kisbabánk is - ha lehet ilyet mondani- élvezte az utazást. Nem volt meglepetés, minden mozdulatára, nyögésére tudtuk, mit kell tennünk. Kicsit más volt a nyaralás gyerekek, de már ez az életünk és boldogok vagyunk – mesélte az újdonsült apuka, aki már nem a bulizást tartja a legfontosabbnak.

Tökéletes szimbiózis

Az ember élete teljesen megváltozik, miután gyermeket vállal és ez Viki és Ya Ou párkapcsolatában sincs másképp. A zenész is tudja, hogy mostantól az éjszakázás csak akkor jöhet szóba, ha fel kell kelnie kisbabájához.

„ Úgy látom Viki és én tökéletes szimbiózisba kerültünk ezzel a szereppel. Még a nyaralás alatt sem jutott eszünkbe, hogy el menjünk bulizni, pedig most lett volna rá lehetőségünk" – fejezte be az apuka.