„Régi bolondok!” – újra együtt Hunyadi Donatella és Bődi Dénes

Hunyadi Donatella édesanyja, Kiszel Tünde jelentette be még korábban az Instagram-oldalán, hogy ismét összeáll a Dancing with the Stars közkedvelt párosa, Donatella és a profi táncos, Bődi Dénes. A táncpartnerek egy különleges esemény során lépnek majd újra együtt a színpadra.

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes Fotó: Szabolcs László

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes különleges táncprodukcióikkal színesítik a Tina Turner emlékére rendezendő előadást, március 10-én az Erkel Színház színpadán. Hunyadi Donatella és Bődi Dénes a Dancing with the Stars műsorában volt utoljára együtt látható. Mindenkit szeretettel várunk!

– írta akkor Tünde az Instagram-posztjában, a kedvező hírt pedig nagy örömmel fogadták a rajongók.

Nemrég Donatella egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben mutatta meg azt, amint Dénessel már vissza is tértek a próbaterembe: a jelek szerint a páros továbbra is remekül kijön, és nagyon jól érzik magukat egymás társaságában.

Elkezdtük a felkészülést a Tina Turner-emlékkoncertre. Március 10., Erkel Színház: mi is táncolunk majd

– jelentette be Donatella.

Igen. Gyertek el! Vagy ne... De, gyertek el!

– viccelődött Bődi Dénes, mire mindketten nevetésben törtek ki.

Régi bolondok!

– jegyezte meg a felvétel végén Donatella.