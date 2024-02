Kiszel Tünde miatt sírta el magát a születésnapos

Esetében ez nem merül ki annyiban, hogy egy-egy tőmondattal válaszol a neki címzett kommentekre, vagy dob egy ötlettelen emojit ugyanide. Ő ugyanis igazi retró sztárként a személyes találkozók híve. Kiszel Tünde népszerűsége pedig felfelé ível a fiatalok körében, így gyakorlatilag egymást érik az olyan, privát születésnapi bulik, ahol mint sztárvendég lép be a bulizó társaság közé egy tortával és persze az éppen aktuális naptárjával. Tünde ugyanakkor keresett sztárja a céges rendezvényeknek is, melyeken rendszerint kitörő örömmel fogadják őt az alkalmazottak, akiknek a főnökük kedveskedik azzal, hogy a legismertebb celebhölggyel bulizhatnak.

Kiszel Tündét rendre "szétszedik" fiatal rajongói. (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Mindig hatalmas szeretettel fogadják"

„Rengeteg helyre hívják sztárvendégnek születésnapokra, legény- és lánybúcsúkra. Gyakorlatilag hetente vannak ilyen felkérései. Nagyon érdekes, hogy éppen a fiatal közeg az, ahol őt a legtöbben szeretik és a naptárakat is többnyire ők veszik. Nagyon gyakran mondják neki a megkereséskor, hogy igazi ikonnak tartják és ezért szeretnék, ha ott lenne egy-egy buliban. Mindig hatalmas szeretettel fogadják.

Sokszor én viszem őt kocsival és ilyenkor látom, hogy egyáltalán nem poénból hívják el, hanem tisztelik őt.

„Ők azok, akik nem ismerték őt félre és látják, ki is ő valójában” – mondta még korábban Hunyadi Donatella, akinek szavaival egybecseng az a rövid videó, ami most került fel Kiszel Tünde TikTokjára. Az ünnepelt ugyanis eleinte megszólalni is képtelen volt, amikor megpillantotta a tortával és naptárral érkező dekoratív médiaszemélyiséget, majd a könnyeit kezdte törölgetni meghatottságában.