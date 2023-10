Kiszel Tünde olyan szexi Barbie babának öltözött, hogy mindenki csak vele játszana

Kiszel Tündére nem lehet nem igazi és legendás szexikonként tekinteni. Már olyan régóta van a szakmában, hogy el sem tudjuk képzelni az erotikus fotózást nélküle, ő pedig mindent el is követ annak érdekében, hogy a legjobbak között maradjon. Még most is rendszeresen edz és formában tartja magát, hogy mindenkit elkápráztathasson varázslatok fotóival. Az bizonyos, hogy egy otthon addig nem lehet igazi otthon, ameddig legalább egy szobában nincs Kiszel Tünde naptár, most azonban fontos bejelentéseket tett.

Kiszel Tünde mindig csodálatos / Fotó: Budai Tibor

Kiszel Tünde minden évben sokat gondolkodik azon, hogy mi legyen a naptára tematikája. Ő ugyanis nem egyszerűen belevág a fotózáson, hogy összefüggéstelen fotókat pakoljanak egymás után. Azt a modell igénytelenségnek tartaná, és ő nem szereti az ilyesmit.

Mint mindig, az idei évben is van egy tematikája a fotózásnak: mesehősöknek öltözött be Tünde, amit az idén 100 éves Disney inspirált.

"Nagyon boldog vagyok, hogy végre megjelent a 2024-es exkluzív falinaptáram!

Az idén 100 éves DISNEY adta az ihletet a jövő évi naptáramhoz! Korábban már volt hasonló stílusú, mesehősök tematikájú naptáram. A nagy sikerre való tekintettel megálmodtuk és elkészítettük a fantasztikus Stábommal a mesehősök, part two Kiszel Tünde naptárat!

Nektek tetszik a borítókép? Nagyon örülök, hogy már 23 éve minden évben megjelenik a híres naptáram!