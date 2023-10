Hatalmas beismerést tett Hunyadi Donatella: ilyen férfira vágyik

A Dancing with the Stars tematikája ezen a héten "A tánc a Föld körül" volt, ennek kapcsán pedig Indiáról beszélgetett Hunyadi Donatella, és táncpartnere, Bődi Dénes.

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes. Fotó: tv2

Bődi Dénes elmondása szerint még 2013-ban tett utazást Indiába, ami óriási élményt jelentett a számára. Mint mondta, hatalmas magasságokat és mélységeket tapasztalhatott meg, hiszen a gazdagok és szegények nagyon élesen elkülönülnek egymástól. Ahogy ezután rátértek a tematikus kérdésekre, szóba került Finnország, és az ottani hagyományokra jellemző, feleségcipelő verseny is. Ennek kapcsán Donatella megjegyezte, számára milyen férfi lenne az ideális jelölt.

Nekem egyébként fontos, hogy hercegnőként bánjanak velem. Ezzel szemben pedig szeretem, amikor én vagyok a dominánsabb meg az irányító típus, de azért velem hercegnőként kell bánni!

- jelentette ki a lány, aki partnerével ezen a szombaton is egy nagyon érdekes tánccal jelentkezik majd a Dancing with the Stars legújabb epizódjában.