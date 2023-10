Krausz Gábor nem bírta tovább, elárulta azt, amire a fél ország kíváncsi volt már – Videó

Krausz Gábor élete az utóbbi hónapokban mondhatni eléggé eseménydús volt, hiszen kiderült, hogy válik Tóth Gabitól, a Séfek séfe új évada is bemutatásra került, ráadásul még a komfortzónájából is kitört, és elvállalta a Dancing with the Stars című táncos műsort, ami a TV2 egyik legnagyobb dobása, rengetegen nézik.

Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: TV2

Múlt héten startolt el a Dancing with the Stars 4. évada, amit Krausz Gábor és Mikes Anna produkciója nyitott meg. Az előadás annyira jó volt, hogy a páros szerencsére továbbjutott, a nézők pedig azóta izgulnak, hogy vajon melyik ország jutott nekik – hiszen az adás végén bejelentették, hogy ezen a héten minden produkció egy-egy adott országhoz fog kötődni.

Végre kiderült a nagy titok, ez jutott Krausz Gáboréknak

Krausz Gábor és Mikes Anna videóban árulták el, hogy a Dancing with the Stars következő, ma esti adásában Olaszország jutott nekik, ennek pedig érthető módon nagyon örültek, hiszen egy jól ismert, hangulatos, különleges helyről van szó, ami valószínűleg a produkciójukra is nagyon jó hatással lesz, izgalmassá fogja tenni.

Az alábbi videóban megnézhető a nagy bejelentés, illetve Krausz Gábor és Mikes Anna is érdekes dolgokat árulnak el magukról, szóval mindenképp érdemes megnézni, főleg a 19:30-kor kezdődő Dancing with the Stars előtt, amit már nagyon sokan várnak: