Maga mögött hagyta a múltat Hunyadi Donatella: ebben változott nagyot

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes hétről hétre egyre inkább lenyűgözi a Dancing with the Stars zsűrijét és a közönséget is. Donatella úgy érzi, a megjelenése is megváltozott az elmúlt hetek során.

Donatella és Dénes sokat fejlődött múlt héthez képest, a gyakorlásból ezután sem adnak alább (Fotó: Bors/Markovics Gábor)

„Büszkébben sétálok az utcán”

A modellként is dolgozó gyönyörű fiatal lány nagy meglepetése volt a TV2 táncos produkciójának, korábban ugyanis sosem vállalt hasonló műsort. Még csak két élő adáson vagyunk túl, ő úgy érzi, már most jelentősen megváltozott.

„Teljes mértékben érzem, hogy a tánc jó hatással van rám” – lelkendezett a Metropolnak nyilatkozva, majd egy konkrét példát is elárult.

A tartásommal mindig probléma volt, ugyanis nyúlánk típus vagyok, elég fiatalon magasra nőttem a többiekhez képest a suliban, ezért mindig görnyedten járkáltam. De már érzem, hogy sokkal többször kihúzom magam, büszkébben sétálok az utcán is, még a lábamat is máshogy nyújtom

– árulta el.

Észrevétlenül is táncol

Lelkiismeretes diákként hozzátette:

„Van, hogy észre sem veszem magam, és csak úgy, otthon a konyhában megcsinálok egy tánclépést. Ez mind nagyon jó érzéssel tölt el, úgyhogy én nagyon sokat nyertem már most, örülök, hogy részese lehetek a műsornak.”

Donatella egy barátsággal is gazdagodott, profi táncos partnere, Bődi Dénes személyében. Korábban már elárulták, hogy azonnal megtalálták a közös hangot, és nagyon jó barátság alakult ki köztük. A próbatermen kívül is jóban vannak, gyakran csinálnak közös programot a szabadidejükben.

De milyen hatással van ez a közös munkára?

Jó barátságuknak köszönhető a jó kémia a színpadon (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

„Tudatosítani kell, hogy ő a tanárom is”

„Kezdetben több volt a bolondozás a próbákon, mint a komoly munka” – ismerte el a Metropolnak Donatella. „Egy ponton azt mondta Dini, hogy oké, előny a jó kapcsolat, a színpadon a köztünk lévő jó összhang is ebből fakad, viszont van, amikor tudatosítani kell, hogy ő a tanárom is. Ezért a próbákon a tanulásra kell koncentrálnunk” – szögezte le a maximalista lány.

A párossal a zsűri is szimpatizál, bár az első adásban szigorúak voltak, s kissé hiányolták a kecsességet, Juronics Tamás ezúttal megjegyezte: nem is érti, hogy lehettek veszélyzónában múlt héten. A szőrös szívű zsűri szombaton 23 pontra értékelte a produkciót, ami a mezőnyben jó pontnak számít, ám Doni és Dini eltökélt célja a következő adásra még nagyobbat fejlődni.