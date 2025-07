Tornóczky Anita Schmuck Andor haláláról: „Tudta, hogy nincs sok neki hátra”

A napokban a teljes magyar közvéleményt megrázta az a tragikus hír, miszerint Schmuck Andor meghalt. Ismerősei állítólag már régóta nem hallottak felőle, nem lehetett őt elérni, ezért tűzoltók és rendőrök érkeztek a lakásához, ahol már holtan találták meg az 54 éves politikust. Azt egyelőre azonban nem lehet tudni, hogy a súlyos betegsége végzett vele, vagy önkezűleg vetett véget az életének. Mindenesetre rengeteg sztárnak hiányzik a néhai médiaszemélyiség, így Tornóczky Anita is megemlékezett lapunkon keresztül megboldogult barátjáról.

Schmuck Andor halála megrázta Tornóczky Anitát is (Fotó: Székelyhidi Balázs)

Schmuck Andor betegsége miatt sem kért segítséget Anitától

Andorral 27 éve voltunk barátok, és azt kell mondjam, ő egy olyan ember volt, aki mindig mindenkinek segített, illetve örökösen jó kedélyűnek mutatkozott, de közben azt lehetett érezni, hogy azért van egy jó nagy adagnyi szomorúság, amit nem oszt meg senkivel. Úgyhogy azt éreztem, hogy mindig titokzatos volt. Soha nem akart senkit terhelni a bajaival, ugyanis azt gondolta, hogy ő erős és egyedül meg tud ezekkel küzdeni, de ez egy butaság, mert nem gyengeség segítséget kérni

– kezdte a Metropolnak Tornóczky Anita.

Schmuck Andor tudta, hogy nincs sok hátra?

„Néhány hónapja találkoztunk egy rendezvényen, illetve mikor kiderült a betegsége, akkor megkérdeztem tőle, hogy tudok-e segíteni, de nyilván nem akart ezzel terhelni. Valamint azt is tudtam, hogy a kezelés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, de azt senki nem gondolta, hogy ilyen gyorsan vége lesz, egyébként ő sem. Mert még szeptemberre tervezett a szépkorúaknak egy nagy koncertes eseményt, ahol kvázi elköszönt volna mindenkitől. Ugyanis tudta: nincs sok neki hátra, de nem sejtette, hogy már csak ennyi adatik meg számára. Egy hete még például ott volt egy rendezvényen is” – vélekedett a sztáranyuka.

Tornóczky Anita Schmuck Andor iránti hiánya egy ideig biztos nem fog elmúlni (Fotó: Mediaworks archív)

Tornóczky Anita szerint a politikus nem önkezűleg vetett véget az életének

Mindenesetre miután Schmuck Andor elhunyt, a rendőrség ellepte a Tisztelet Társasága nevű civilszervezet székhelyének környékét, ugyanis Andor az iroda feletti lakásában hagyta el ezt a világot. A halál oka egyelőre kérdéses, de a rendőrorvos kizárta az idegenkezűség lehetőségét. De a pletykák azóta beindultak, és többen hiszik azt, hogy Andor tehetett valamit azért, hogy ne szenvedjen tovább a betegségétől. Andor sztárbarátjának is megvan a véleménye erről:

Én nem gondolom, hogy ő döntött volna így. De bármi lehetséges, ugyanis abba senki nem tud belegondolni, hogy egy olyan helyzetben, amikor már minden fáj, az milyen lehet, viszont én nem tudom róla ezt elképzelni

– vélekedett a sztáranyuka.