Hunyadi Donatella smink nélkül mutatta meg magát – Így reagáltak a rajongók

Egyre több híresség vállalja fel az arcát smink nélkül. A Dancing With The Stars 4. évadban hatalmasat táncolt Hunyadi Donatella is bátran megmutatta rajongóinak, hogy néz ki szempillaspirál, púder, arc- és szemhéjfesték, no meg rúzs nélkül.

Rengeteg rajongót szerzett Hunyadi Donatella a TV2 Dancing With The Stars című műsorával (Fotó: tv2)

„Sminkmentes vasárnap”

– írta a kép mellé Kiszel Tünde lánya, aki a modellkedés mellett a Zeneakadémián folytat tanulmányokat. A rajongók nem győzték dicsérni Hunyadi Donatella természetes szépségét.

„Soha nem kellene sminkelned”

– tanácsolta az egyik rajongó.

„Így az igazi!”

– reagált hasonlóan más.

„Csodálatos szép vagy, úristenem!”

– lelkendezett egy újabb követő.

„Természetesen szép”

– összegzett egy következő kommentelő.