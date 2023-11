Hunyadi Donatella elárulta, miért nem Kiszel lett a vezetékneve

Hunyadi Donatellát kiskorában ismerte meg az ország. Akármilyen kép is alakult ki róla akkor, most abszolút pozitív irányba billent a mérleg: az őt övező szeretetből pedig sokat kritizált édesanyjának is jut.