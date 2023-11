Hunyadi Donatella így érzi magát a kiesése után – Videó!

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes az elődöntő kapujában, a hatodik adásban estek ki a Dancing with the Stars táncos show-műsorából. Ennek ellenére Donatella nem szomorú, sőt pozitívan tekint vissza a műsor minden pillanatára. Úgy véli, kitűzött célját elérte, hiszen ma már nem csak Kiszel Tünde lányaként ismerik.

Hunyadi Donatella elégedettnek érzi magát kiesése ellenére is – Fotó: tv2

Azért vállaltam el, mert úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy bemutatkozzak. Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült. Amikor elkezdtem a műsort és megláttam, hogy kikkel fogok szerepelni, szinte biztos voltam, hogy az első vagy a második adásban ki fogok esni.

– mesélte, de végül nem így lett.

Nem azért félt attól, hogy hamar kell távozniuk, mert nem volt önbizalma, hanem azért, mert a közönség nem ismerte őt, márpedig sokszor rajtuk múlik a továbbjutás. Aztán később rájött, hogy az emberek megkedvelték őt, sőt nem egy alkalommal meg is mentették őket a kieséstől, egészen mostanáig.

Nagyon örülök, hogy Donával ennyi mindent létre tudtunk hozni. Kívülről visszanézve ez egy hatalmas dolog, amit mi ketten véghezvittünk. Annyi táncon keresztül megtudta mutatni magát, és minden táncunkhoz volt egy kis történet, amivel közelebb kerültek hozzá

– igazolta Dénes is Donatella szavait.

Mint kiderült, a fiatal modell egyébként betegséggel is küzdött az utolsó héten, ami megnehezítette számára a felkészülést, pláne, hogy két táncot is elő kellett adniuk. Nem akarta azonban, hogy bárki is tudjon a gyengélkedéséről, mert méltóságteljesen akart kiesni, és ez így is történt. Hozzátette, ez alatt a műsor alatt megerősödött lelkileg is, és büszke magára.

Sok olyan embert ismertem meg, akikért hálás lehetek

– ismerte el. Ezzel akár utalhatott profi táncpartnerére is, akiben nemcsak táncostársra, hanem szerelemre is lelt. Donatella és Dénes egyébként nem búcsúzott el sokáig a viadaltól, ugyanis a döntő hetére a többi kiesővel együtt visszatérnek majd. Addig is szeretne újra visszarázódni a modellkedésbe, és később egyetemi oktatását is folytatná.