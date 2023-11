Hunyadi Donatella egyéjszakás kalandra készül: „Nem voltam túl sokszor szerelmes”

Hunyadi Donatella nem titkolta: szeretne kitörni édesanyja, Kiszel Tünde árnyékából. Ezt el is érte, s csupán csak néhány hét kellett hozzá. Lenyűgözi, mekkora szeretet veszi körül, úgy érzi, meg kell hálálnia a nézők kedvességét.

Donatellát néhány hét alatt megszerette a közönség. (Fotó: SZL/Metropol)

„Úgy érzem, tartozom a nézőknek"

A legutóbbi műsorban veszélyzónába került Hunyadi Donatella és profi tánctanára, Bődi Dénes. Mivel a zsűri nem tudott döntésre jutni arról, hogy kit mentsenek meg: a nézők szavazatára kellett hagyatkozni. Király Linda és Radics Gigi ellenében Donatelláék kapták a legtöbb voksot. Az élmény teljesen lesokkolta a tánc-tanconc lányt:

„Hihetetlen, hogy két ekkora művésznő mint Gigi és Linda ellenében minket juttattak tovább a nézők” – nyilatkozta a Metropolnak a modellkedéssel is foglalkozó fiatal lány.

„Ez óriási visszaigazolás arról, hogy megkedveltek az emberek. Pedig korábban nem ismertek, legfeljebb a nevemet tudták, de semmi többet. Hatalmas boldogság, hogy ennyi idő alatt meg tudtuk mutatni Dinivel, hogy milyenek vagyunk mi, és mennyire szeretjük ezt csinálni.

Úgy érzem, ezek után tartozom azzal a nézőknek, hogy a következő hetekben még jobban bizonyítsak”

– tökélte el a maximalista lány.

Donatella szeretett volna kitörni édesanyja árnyékából: úgy fest, sikerült. (Fotó: Máté Krisztián)

„Reggeltől estig a táncteremben vagyunk”

Donatellát még gyermekként ismerhették meg a nézők két évtizeddel ezelőtt. Később tudatosan vonult vissza a rivaldafénytől, s elutasított minden műsorfelkérést. A Dancing with the Stars azonban olyan lehetőség volt, amiről úgy érezte: jó alkalom arra, hogy édesanyja nélkül bizonyítson. A műsorban hétről-hétre kiderült, hogy a zsűri is elégedett a teljesítményével, s a nézők szavazataiból sincs hiány. De felismerik-e az utcán többen, mióta szerepel a tévében?

„Erre nem igazán tudok válaszolni, mert nem nagyon vagyok utcán. Reggeltől estig a táncteremben vagyunk Dinivel” – ismerte el. „Közben nem is érzem a fáradtságot, csak egy-egy este, amikor lefekszem, akkor gondolok bele, hogy na ez nagyon nehéz nap volt. De megéri, a nézők miatt szeretnék egyre jobb lenni.”

Donatella és Dénes reggeltől estig a próbateremben gyakorol. (Fotó: Metropol)

„Nem voltam szerelmes túl sokszor"

A ma esti műsor címe „Egyéjszakás kaland”: a profi táncosok egy-egy légyott erejéig párt cserélnek. Donatella ennek apropóján meglepő részletet mesélt el szerelmi életéről a TV2 kamerája előtt:

„Sosem mondom egy kapcsolatban túl korán, hogy »szeretlek«. Nem is voltam még túl sokszor szerelmes, szerintem ez nehezen alakul ki. Egyszer azt hittem, hogy szerelmes vagyok, de utólag rájöttem, hogy nem is voltam az” – fedte fel Donatella, aki egyelőre nem árulta el, hogy jelenleg párkapcsolatban él-e...