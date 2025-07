Egykori kollégái még mindig felismerik Postás Józsit: így él most a mulatós zenész

Fraller József a 2000-es évek eleje óta aktív résztvevője a hazai zenei életnek. Postás Józsi immár két évtizede szórakoztat a színpadról, s még mindig nagyon szereti őt a közönség, amiért az énekes nem győz eléggé hálás lenni. A napokban kerek születésnapot ünnepelt, aminek apropóján ő ajándékozta meg rajongóit.

Postás Józsi élete legfontosabb célkitűzése, hogy örüljön dalainak a közönség (Fotó: Fraller József)

Postás Józsi szülinapja a színpadon telt

Július 26-án, szombaton ünnepelte ötvenedik születésnapját Postás Józsi, aki a színpadon töltötte a napja egy részét.

„Hálás vagyok a sok születésnapi köszöntésért” – kezdte lapunknak nyilatkozva Postás Józsi. „Őszintén szólva nem tulajdonítok nagy jelentőséget a születésnapoknak, de azért mégiscsak egy nem mindennapi kerek évszám, és szokatlan, hogy ilyen gyorsan múlik az idő. Nehéz elfogadni, hogy most már a B oldal forog. Nagy ünneplés nem volt, hiszen felléptem, ezt inkább későbbre tartogatom, de azt is csak szolidan – fogalmazott a tőle megszokott szerénységgel, majd hozzátette:

„Szombaton két helyszínen is felléptem, nekem pedig az egyik legnagyobb ajándék, ha élményt adhatok a színpadról, és látom, hogy a közönség jól szórakozik.”

Postás Józsi koncertjein régi ügyfelei is énekelnek

„Az idei évben már egy új dallal kezdem a fellépéseket, ami egyben aktuális is, hiszen a címe: A postás mindig kétszer csenget, melyet úgy érzem, nagy szeretettel fogadtak koncertnyitó dalkén. Persze hozzátesz a vizuális élmény is, hogy postás egyenruhában láthatnak a színpadon. Ugyanis 18 évig ez volt a munkám, sőt mondhatom, a hivatásom. Az életem meghatározó része volt ez az időszak, amire a mai napig jó szívvel emlékezek vissza, és a dalaimhoz pedig sok ihletet nyerek a a számomra értékes pillanatokból” – mondta Postás Józsi.

Azt kéri a Jóistentől, hogy alkothasson még újat a Postás Józsi albumok közt

„Mikor a városomban, Tapolcán vagy a közelben lépek fel, a közönség soraiban sokszor vannak olyanok, akiket még az aktív postás időszakomból ismertem meg, és mondhatom, barátként, családtagként tekintenek rám. Ilyenkor egy kicsit rájuk is gondolok, mikor azt éneklem, hisz én is csengettem, kétszer, vagy ha kellett, többször is. S ha nem nyitottak ajtót, bekopogtam, sőt, akár be is nyitottam, hiszen tényleg ilyen közvetlen volt a kapcsolatunk” – fedte fel Postás Józsi, aki hozzátette: