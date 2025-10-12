Ilyen volt Buda, amikor még nem volt "örök főváros" - BP Műhely séta a reformkori várnegyedben

A Bécsi kapu térről induló séta nemcsak a múltba vezetett, hanem alaposan átírta mindazt, amit a Budai Várról hittünk.

Buda történetére sokan voltak kíváncsiak / Fotó: BP Műhely

Budapest, október – Buda Vára – melyet a köztudatban Magyarország örökös királyi székhelyeként tartunk számon – valójában meglepően rövid ideig töltött be valódi központi szerepet Buda két legrégebbi fogadójának története. Heil Kristóf túravezető már az első mondatával felkapta a résztvevők fejét: amit tankönyvekből megtanultunk, csupán ráaggatott dicsőség. Az 1686-os visszafoglalás után ugyanis romhalmaz fogadta a keresztény felszabadítókat

a tűz a márványból épült nemes palotákat s a hadi szerekkel minden egyebet is megemésztett, úgy hogy e város most csontvázhoz hasonlít

Szerzetesek mentek, bürokrácia jött

A várnegyed újjáépítése során kis telepesek, kézművesek és hivatalnokok népesítették be az utcákat, nem pedig udvari nemesség. A valódi változást azonban csak a 18. század vége hozta el. II. József császár a feloszlatott szerzetesrendek által üresen hagyott épületekbe költöztette be a közigazgatás és kormányzás intézményeit – ekkor vált Buda végre valódi központtá.

Lenézve a Vérmezőre

A séta résztvevői a Kapisztrán téren megálltak, ahol Kovács Tamás Petőfi Sándor Vérmező című költeményét szavalta el. A verses dráma különös erővel csengett azon hely szomszédságában, ahol egykor valóban vér öntözte a talajt, a magyar jakobinusok kivégzésének színhelyén.

Fogadó a Vörös Sünhöz: színház, bál, de kávé nélkül

A Hess András téren álló Fogadó a Vörös Sünhöz volt Buda első valamirevaló vendégfogadója az 1700-as évektől 1805-ig, ahol színelőadások és bálok igen, de kávé nem volt.

Az épület története azonban jóval régebbire nyúlik vissza: az 1260-70-es évekre datálható, sőt Buda városának első emeletes háza is ez lehetett

– jegyezte meg Heil.

A Fortuna fogadó: Itt kezdődött a pesti kávéházkultúra

A Fortuna utca 4. szám alatt álló épület volt az első igazán reprezentatív szálláshely Budán, amelynek földszintjén 1784-ben Buda első kávéházát nyitották. A kávézó azonnal a budai társasági élet központjává vált – itt találkoztak rendszeresen a jakobinus mozgalom képviselői is az 1790-es évektől kezdve. A luxusfogadó nem véletlenül épült épp ekkor: II. József kormányhatóságai Budára költöztek, így a tanácsnak gondoskodnia kellett vendéglők és szállók építéséről, mivel ekkoriban csak egy vendéglő működött, a Fogadó a Vörös Sünhöz, amely nem volt kellően reprezentatív.