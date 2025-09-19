Indul a sereglés a Budai Várban és a teljes Kárpát-medencében

Szeptember 20-án, szombaton rendezik meg a teljes Kárpát-medencét felölelő Sereglés 2025. elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek központi helyszíne a Budai Várban, a Szentháromság téren lesz. A Sereglés napján több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester ünnepli a Kárpát-medence népművészetét egyidőben, közel 300 helyszínen, amelyek mindegyikén egész nap ingyenes programokkal várják az érdeklődőket.

Sereglés a várban: Népviseletbe öltözött zenészek, táncosok, kézművesek

Mi tudjuk, hogy egy körtánc minként varázsol boldog társakká egymás iránt közömbös embereket. Számtalanszor érezzük, hogyan száll ki belőlünk a hétköznapok terhe, súlya, lelkünk salakja, amikor összekapaszkodva kalotaszegi hajnalit éneklünk virradatkor. Hiszem, hogy egy nép a vitáit is máshogyan vívja meg, ha tud közösen táncolni, énekelni. Adjunk jelet magunkról, dübörögjön a Kárpát-medence a legényestől, verbunktól, csárdásainktól és töltsék be dalaink a tereket, a képernyőket, a lelkeket!

- biztat mindenkit Berecz István, örökös aranysarkantyús táncos, a Csoóri Sándor Program tanácsadó testületének tagja, aki szerint a Sereglés 2025 a népi kultúra megtartó erejére mutat rá, mindannyiunk számára.

A programok egységesen, minden csatlakozott településen szeptember 20-án 10 órakor kezdődnek népviseletes felvonulással, egy-egy, a területre, helyre jellemző kiemelkedő épített örökséghez, ahol minden közösség a tájegységének néhány népdalát énekli el, majd a helyi egyházi vezetők megáldják a jelenlévőket.

A Sereglés programok mindenhol szeptember 20-án 10 órakor kezdődnek

A csárdás UNESCO Szellemi Kulturális Örökség - lesznek közös dalok-táncok a Sereglésen

A Sereglésen mindenhol elhangzik Csoóri Sándor: Faparázs a hóra kivilágít című verse, majd közösen eléneklik az „Akkor szép az erdő, mikor zöld…” kezdetű népdalt és a Pál István „Szalonna” által összeállított, a Kárpát-medencében mindenhol megtalálható csárdás dallamokra mindenki eltáncolja saját tájegységének csárdását. A szervezők ezzel is tisztelegni szeretnének az előtt, hogy a csárdás tavaly decemberben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzetközi listájára. A közös nyitóesemények és a köszöntők után kézműves mesterségbemutatók, műhelyfoglalkozások, néptánc, népzenei gálaműsor várja az érdeklődőket, végül minden helyszínen táncház zárja az egész napos programot. Az ingyenes rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

Csoóri Sándor Alap Magyarország Kormánya 2017-ben hozta létre a Csoóri Sándor Alapot azzal a céllal, hogy megerősítse a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli, magyar népművészettel foglalkozó közösségeket szakmai munkájukban, a hagyomány megőrzésében és továbbadásában. A Bátaszéktől Csíkszeredáig közel háromszáz helyszínen megrendezett Sereglés 2025 fesztivál célja, hogy bemutassa egyrészt a Csoóri Sándor Program eddigi eredményeit, a szélesebb közönség számára is ismertté tegye annak kiemelkedő színvonalát és a közösségekre gyakorolt jótékony hatását, másrészt megmutassa azt, hogy a népművészet nem csupán örökség, hanem élő, lüktető, megtartó közösségi élmény is egyben.