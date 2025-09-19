Indul a sereglés a Budai Várban és a teljes Kárpát-medencében

Szeptember 20-án népviseletben sereglenek a zenészek, táncosok, kézművesek. Neked is ott a helyed a Sereglésen!
Szeptember 20-án, szombaton rendezik meg a teljes Kárpát-medencét felölelő Sereglés 2025. elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek központi helyszíne a Budai Várban, a Szentháromság téren lesz. A Sereglés napján több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester ünnepli a Kárpát-medence népművészetét egyidőben, közel 300 helyszínen, amelyek mindegyikén egész nap ingyenes programokkal várják az érdeklődőket.
Mi tudjuk, hogy egy körtánc minként varázsol boldog társakká egymás iránt közömbös embereket. Számtalanszor érezzük, hogyan száll ki belőlünk a hétköznapok terhe, súlya, lelkünk salakja, amikor összekapaszkodva kalotaszegi hajnalit éneklünk virradatkor. Hiszem, hogy egy nép a vitáit is máshogyan vívja meg, ha tud közösen táncolni, énekelni. Adjunk jelet magunkról, dübörögjön a Kárpát-medence a legényestől, verbunktól, csárdásainktól és töltsék be dalaink a tereket, a képernyőket, a lelkeket!
- biztat mindenkit Berecz István, örökös aranysarkantyús táncos, a Csoóri Sándor Program tanácsadó testületének tagja, aki szerint a Sereglés 2025 a népi kultúra megtartó erejére mutat rá, mindannyiunk számára.
A programok egységesen, minden csatlakozott településen szeptember 20-án 10 órakor kezdődnek népviseletes felvonulással, egy-egy, a területre, helyre jellemző kiemelkedő épített örökséghez, ahol minden közösség a tájegységének néhány népdalát énekli el, majd a helyi egyházi vezetők megáldják a jelenlévőket.
A Sereglésen mindenhol elhangzik Csoóri Sándor: Faparázs a hóra kivilágít című verse, majd közösen eléneklik az „Akkor szép az erdő, mikor zöld…” kezdetű népdalt és a Pál István „Szalonna” által összeállított, a Kárpát-medencében mindenhol megtalálható csárdás dallamokra mindenki eltáncolja saját tájegységének csárdását. A szervezők ezzel is tisztelegni szeretnének az előtt, hogy a csárdás tavaly decemberben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzetközi listájára. A közös nyitóesemények és a köszöntők után kézműves mesterségbemutatók, műhelyfoglalkozások, néptánc, népzenei gálaműsor várja az érdeklődőket, végül minden helyszínen táncház zárja az egész napos programot. Az ingyenes rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Magyarország Kormánya 2017-ben hozta létre a Csoóri Sándor Alapot azzal a céllal, hogy megerősítse a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli, magyar népművészettel foglalkozó közösségeket szakmai munkájukban, a hagyomány megőrzésében és továbbadásában. A Bátaszéktől Csíkszeredáig közel háromszáz helyszínen megrendezett Sereglés 2025 fesztivál célja, hogy bemutassa egyrészt a Csoóri Sándor Program eddigi eredményeit, a szélesebb közönség számára is ismertté tegye annak kiemelkedő színvonalát és a közösségekre gyakorolt jótékony hatását, másrészt megmutassa azt, hogy a népművészet nem csupán örökség, hanem élő, lüktető, megtartó közösségi élmény is egyben.
A Csoóri Sándor Program a népművészeti ágak legjelentősebb támogatási formája, szerte a Kárpát-medencében. A program az elmúlt hét év alatt 21,77 milliárd forinttal közel 12 és fél ezer pályázatot és több mint 3300 szervezetet támogatott a népművészeti mozgalom minden területén. Most ők mutatják meg magukat a nagyközönségnek. A program jelentősége, hogy az 1970-es években lendületet vett népművészeti mozgalom ötven év után ismét új lendületet kapjon.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.