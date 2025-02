A formaruhákat a magyar és a japán népi kultúra ihlette / Fotó: Markovics Gábor

A Pavilon kabaláját, Miskát a népi kultúra jellegzetes dísztárgya, egy miskakancsó ihlette. Miska házigazdaként a magyar vendégszeretetet és a közösség fontosságát szimbolizálja, megjelenésében a magyar mellett a kortárs japán stílust is feleleveníti.

Miska és Mariska / Fotó: Markovics Gábor

A Világkiállítás a világ legjelentősebb kulturális, turisztikai és gazdasági hatású eseményeinek egyike, így Magyarországnak a világkiállításon való megjelenése egyenesen nemzetgazdasági érdek. A kelet-ázsiai régió a hazánk szempontjából legdinamikusabban bővülő turisztikai küldőországokból áll

- hangsúlyozta a magyar megjelenés gazdasági fontosságát Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton / Fotó: Markovics Gábor

Kifejtette: Japán a régió belépőkapujaként szolgál, ezért a sikeres oszakai magyar részvétel jelentős mértékben élénkítheti az innen érkező beutazó forgalmat. A turizmus pedig a gazdasági növekedés egyik motorja és a szolgáltatási szektor kiváló hajtóerejének bizonyult tavaly is.

Meggyőződésem, hogy a Magyar Pavilon beutazóforgalmunk növelésének, gazdasági kapcsolataink további erősítésének, üzletfejlesztési és kulturális értékeink megismertetésének egyaránt egyedülálló platformja lesz

- magyarázta a miniszter.

Kiderült: közvetlen Japán repülőjárat indulhat Budapestről. Most még nincs ilyen, de dolgoznak rajta, hogy mielőbb legyen.

Ötévente rendezik meg a világ legjelentősebb kulturális, turisztikai és gasztronómiai eseményének számító világkiállítást, a legutóbbi Dubajban volt. Az idén Japánban nyitó expóra 160 országból 25 millió látogatót várnak hat hónapon át, Japán mellett a Dél-Koreát és Kínát is magába foglaló kelet-ázsiai régióból. Öt éve Dubajban is részt vett Magyarország a Világkiállításon. Ott is igazi magyar finomságokkal várták a látogatókat, nagy sikere volt az ottani Magyar Pavilonnak.