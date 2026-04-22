Elképesztő kincseket találtak a múmiák szájában

Az egyiptomi kutatók megdöbbentek, amikor több római korból származó maradványt is felfedeztek a történelmi El-Bahnasa régióban, Minyában, amely Kairótól körülbelül 193 kilométerre délre található. Bár a múmiákat fa koporsókban, bonyolult geometrikus mintázatú vászonba csomagolva találták meg, az igazi szenzációt az okozta, ami a szájukban volt.

Hihetetlen, miket találtak a régészek a múmiák szájában

A szakértők három aranynyelvet és egy réznyelvet találtak az ősi koponyák belsejében. A kutatók úgy vélik, hogy a nemesfém implantátumok egy szent rituálé részét képezték, amelynek célja az volt, hogy a halott biztosan eljusson a túlvilágra. Úgy hitték, hogy az aranynyelv lehetővé teszi számukra, hogy beszéljenek az istenekkel, különösen Ozirisszel, az alvilág urával.

A barcelonai egyetem és az Ókori Közel-Kelet Intézet tudósai által vezetett kutatócsoport az ásatások során számos más lenyűgöző leletre is bukkant. A legszembetűnőbb felfedezés között volt több olyan múmia is, amelynek az arcát teljes egészében csillogó aranyfóliával borították be, ragyogó arany fejmaszkot alkotva. Az egyik múmiába pedig egy ritka papirusztekercset találtak elrejtve, amely Homérosz Iliászának II. könyvéből származó verseket tartalmazott.

A leletek új fényt vetnek az 1300 évvel ezelőtti görög-római civilizáció temetkezési szertartásaira. A felfedezést ünnepelve Sherif Fathy, Egyiptom turisztikai és régészeti minisztere elmondta, hogy a mostani leletek sok mindent elárulnak az egyiptomi civilizáció gazdagságáról és sokszínűségéről.

Míg a néma múmiák végre visszakapták hangjukat az arany ereklyék révén, a régészek úgy gondolják, hogy számos továbbu titok lapul El-Bahnasa homokja alatt – számolt be róla a Daily Star.