Felejtsd el az ufókat, így épülhettek az egyiptomi piramisok

Az egyiptomi piramisok építése évszázadok óta hatalmas érdeklődést kelt. A történészek és a régészek konszenzusa szerint a piramisokat i. e. 2589 és 2504 között építették, és az Ó- és Középbirodalom fáraóinak nyughelyeként szolgáltak. Egy új tanulmány azonban egy meglepő, ugyanakkor nagyon is hihető magyarázattal szolgál arról, hogyan is épülhettek valójában a piramisok.

Úgy tűnik, egy új tanulmány megoldotta az egyiptomi piramisok építésének rejtélyét

Az évtizedek során a kreatívabb gondolkodásúak rengeteg alternatív elméletet alkottak ezeknek a komplex építményeknek a keletkezéséről, az idegenektől kezdve a rég elveszett szupercivilizációkon át egészen az alakváltó gyíkokig terjedő összeesküvés-elméletekig. A fő érv gyakran abból fakad, hogy a munkásoknak nehéz lett volna a piramis testét alkotó sok követ legalább egy modern daru segítsége nélkül mozgatni.

Az NPJ Heritage Science folyóiratban nemrég megjelent, a Khufu-piramisról (más néven a gízai Nagy Piramisról) szóló tanulmány szerint az építményeket a piramis szerkezetébe beépített integrált perem-lejtő (IER) segítségével hozták létre, ami lehetővé tette a munkások számára, hogy a köveket sokkal gyorsabban mozgassák.

Az elméletet Vicente Luis Rosell Roig számítógép-tudós dolgozta ki, aki a rámpa szimulációjának elkészítésével tesztelte ötletét. Állítása szerint a piramis központi szerkezetébe építettek egy rámpát, és a munkások a homlokzat egyes részeit nyitva hagyták, hogy a 15 tonnás köveket túl sok akadály nélkül tudják mozgatni. A rámpát aztán a kivitelezés előrehaladtával utólag betömték, így eltüntetve a rámpa létezésének látható nyomait.

Az informatikus tanulmánya szerint a 2,3 millió kőből álló Nagy Piramis 20-27 év alatt épült fel.

A kutatás azt a megállapítást követi, miszerint nem rabszolgák, hanem képzett munkások építették a piramisokat. A BBC Science Focus szerint a piramisok építésén dolgozó emberek olyan munkások voltak, akik kifejezetten erre a célra épített falvakban éltek, olyan életkörülmények között, amelyeket abban az időben rabszolgáknak vagy szerződéses szolgáknak nem biztosítottak volna – írja a Ladbible.