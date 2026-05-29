Gyönyörű, napos időjárás adja meg a hangulatot a hétvégéhez

Az ország döntő részén fátyolfelhős, napos időjárásra van kilátás, emellett az északkeleti megyékben ismét gomolyfelhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad, az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő, írja a met.hu.

Kellemes időjárásra számíthatunk pénteken is

Továbbra is napos időjárás várható

Többnyire derült, száraz idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szél időnként továbbra is megélénkülhet. Reggelre 10 fok köré hűl a levegő, délután pedig 25 fok körüli maximumokra készülhetünk, áll a koponyeg előrejelzésében.