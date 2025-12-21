A szingliség rabszolgaság? Ezt tanácsolják az egyedülállóknak karácsonykor

Egy egyedülálló nő osztotta meg a nézeteit az ünnepek kapcsán, mivel úgy érzi, a szingliket kiközösítik ezeken a napokon.

Az egyedülállók nem élvezhetik a karácsonyt? / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Az egyedülállók nem élvezhetik a karácsonyt?

Egy nő a Mumsnet közösségi fórumon fejtette ki, hogy meglehetősen leereszkedőnek tartja, amit az ünnepek idejére tanácsolnak az egyedülállóknak.

Miért javasolják mindig azt, hogy az ünnepek alatt az egyedülálló emberek önkénteskedjenekN

- idézte a nőt a People. Szerinte ugyanis, ha egy pár kér tanácsot abban, mit lehetne csinálni az ünnepek alatt, amennyiben unatkoznának, nekik sosem javasolják ezt. A nő úgy vélte, ez meglehetősen bántó: azt a látszatot kelti, mintha a szinglik csak akkor számítanának értékesnek, ameddig az idejüket mások szolgálatára fordítják, majd megkérte a fórum felhasználóit, hogy osszák meg vele, ők mit gondolnak erről.

Nem ellenzem, de ha nincs élvezetesebb társasági alternatíva, akkor nem vetném el az ötletet

- írta meg az egyikük a kommentszekcióban.

Mások szerint viszont nem szabadna ennyire lebecsülni az önkéntességet.

Azért javasolják neked, mert te egyedül vagy, és úgy gondolják, hogy szívesen lennél más emberek társaságában

- magyarázta el egy felhasználó, majd hozzátette, hogy a szinglikkel ellentétben a párok elsősorban egymás társaságát élvezik. Egy harmadik kommentelő pedig azt tanácsolta a posztolónak, hogy nézzen otthon karácsonyi filmeket, ha nem szeretne önkénteskedni.