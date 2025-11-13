Már most karácsony-lázban ég ez a magyar település: Ismét ünnepi díszben a ceglédi karácsonyi autók

Néhány éve hagyománnyá vált, hogy a ceglédi fiatalok felöltöztetik ünnepi díszbe az autóikat, és ezzel színesebbé teszik decemberben a Pest megyei város utcáit. A karácsonyi őrület két autóval kezdődött, később azonban többen is csatlakoztak hozzájuk.

Füzérsorokat vásároltunk és azokat az autóinkra erősítettük. Mindenki a csodájára járt a kivilágított járműveknek, ezért azóta minden évben megcsináljuk. Autónként 130-140 méternyi égősort erősítettünk fel az elmúlt évben. Idén azonban még több dísz kerül fel az autóra

–mondja büszkén Cseri Gergő, aki szerint ebben az évben még látványosabb lett a végeredmény, mert új, változtatható színű ködlámpát, és egy karácsonyi manót is kap a Toyota.

Idén eddig három autó feldíszítését beszéltük meg, de valószínűleg többen fognak még csatlakozni hozzánk. Nagyon szeretem, ahogy mosolyt csalnak az utcán sétáló emberek arcára a kivilágított járgányok. Ha megállunk egy parkolóba velük, azonnal körbeállják őket az emberek és a csodájára járnak. Jó dolog kizökkenteni az embereket a szürke hétköznapokból az ünnepi időszakban

–zárja a beszélgetést Gergő, aki örül, hogy a feldíszített autókkal egy baráti társaságot kovácsolt össze és szinte minden nap találkoznak. A fiatalok csatlakoznak még más eseményekhez is. Szolnokon december 12.-én vesznek részt egy jótékonysági autós felvonuláson, ami keresztül megy az egész városon, és végül a főtéren zárul.