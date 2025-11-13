Már most karácsony-lázban ég ez a magyar település: Ismét ünnepi díszben a ceglédi karácsonyi autók
A hagyományoknak megfelelően ismét ünnepi fényekbe öltöznek a ceglédi autók. Hollywood is megirigyelheti azt a csillogást, ahogy az ott élők nagy örömére karácsonyig végig gördülnek a város utcáin.
Néhány éve hagyománnyá vált, hogy a ceglédi fiatalok felöltöztetik ünnepi díszbe az autóikat, és ezzel színesebbé teszik decemberben a Pest megyei város utcáit. A karácsonyi őrület két autóval kezdődött, később azonban többen is csatlakoztak hozzájuk.
Karácsonykor ünnepi díszbe öltöznek a ceglédi autók
Füzérsorokat vásároltunk és azokat az autóinkra erősítettük. Mindenki a csodájára járt a kivilágított járműveknek, ezért azóta minden évben megcsináljuk. Autónként 130-140 méternyi égősort erősítettünk fel az elmúlt évben. Idén azonban még több dísz kerül fel az autóra
–mondja büszkén Cseri Gergő, aki szerint ebben az évben még látványosabb lett a végeredmény, mert új, változtatható színű ködlámpát, és egy karácsonyi manót is kap a Toyota.
Idén eddig három autó feldíszítését beszéltük meg, de valószínűleg többen fognak még csatlakozni hozzánk. Nagyon szeretem, ahogy mosolyt csalnak az utcán sétáló emberek arcára a kivilágított járgányok. Ha megállunk egy parkolóba velük, azonnal körbeállják őket az emberek és a csodájára járnak. Jó dolog kizökkenteni az embereket a szürke hétköznapokból az ünnepi időszakban
–zárja a beszélgetést Gergő, aki örül, hogy a feldíszített autókkal egy baráti társaságot kovácsolt össze és szinte minden nap találkoznak. A fiatalok csatlakoznak még más eseményekhez is. Szolnokon december 12.-én vesznek részt egy jótékonysági autós felvonuláson, ami keresztül megy az egész városon, és végül a főtéren zárul.
Az autók feldíszítéséhet kültéri karácsonyfa izzókat használnak, ezek bármelyik barkácsáruházban beszerezhetőek és jól ellenállnak az időjárásnak. Az autók karosszériájához szigetelőszalaggal vannak rögzítve. Nem szabad sokáig fent hagyni, és sokat állni vele a napon, mert az kárt tesz az autó fényezésében. Miután leszedik átmenetileg némi nyomot hagy a kocsikon, de néhány mosás után lekopik. Egy autó feldíszítése 70 ezer forintba került. Vásárolni kell hozzá egy invertert, egy hosszabbítót, egy átalakítót, és autónként 130-140 méter fényfűzért.
