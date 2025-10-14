Évekig nem tudta megcsókolni a feleségét a nagypapa brutális bőrbetegsége miatt

Egy skót nagypapa, Gerard McAliece megrázó vallomást tett arról, hogyan változtatta meg életét egy ritka bőrbetegség, amely miatt az orra annyira megnőtt, hogy éveken át nem tudta megcsókolni a feleségét sem.

A betegség legsúlyosabb formája támadta meg a férfit. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Körülbelül tíz évvel ezelőtt kezdte észrevenni, hogy az orra fokozatosan növekedni kezdett, ám eleinte nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget.

Azt hittem, csak az öregedés része. Az orrom nőtt és nőtt, én meg próbáltam nem foglalkozni vele

– mondta Gerard, aki akkor még nem tudta, hogy rhinophyma nevű bőrbetegség alakult ki nála. Ez a kór az orr megduzzadását, vörös, vastag, gumós kinézetet okoz – írja a LadBible. – Ahogy a betegség súlyosbodott, Gerard egyre zárkózottabbá vált. Kerülte a nyilvános helyeket, nem ment el a helyi pubba, és nem vacsorázott étteremben a feleségével, Carol-lal, mert attól tartott, hogy az emberek bámulni fogják.

Az emberek elkezdtek bámulni, és néhányan el is fordultak. De az én hozzáállásom az volt: ez vagyok én, fogadj el így

– emlékezett vissza.

A legfájdalmasabb azonban az volt, hogy a betegsége miatt éveken át nem tudta megcsókolni a feleségét. Amikor végül orvosi segítséget kért, csalódnia kellett.

Az orvos megkérdezte, kapok-e levegőt. Mondtam, hogy igen. Erre azt felelte: ‘akkor rendben van’

Gerard ezután már nem próbálkozott a háziorvosánál, mert úgy érezte, a problémáját csak kozmetikai jellegűnek tekintenék.

Ez okozta számára a legnagyobb kínt a betegségben

A nagypapa különösen a gyerekek reakcióitól tartott. „Utólag belegondolva, a kisgyerekek voltak a legrosszabbak. Nem bántani akarnak, de nincs bennük bűntudat vagy szűrő” – mondta. „A legrosszabb a születésnapi zsúrokon volt. Mindig azon aggódtam: mit gondolhatnak az unokáim barátai? Kérdezik-e: ‘Ő a te nagyapád?’”

Carol végül felvette a kapcsolatot a glasgow-i Ever Clinic magánklinikával, ahol a szakemberek Gerard esetét a rhinophyma legsúlyosabb formájának nevezték, amit valaha láttak. A négyórás műtét után Gerard élete teljesen megváltozott.

Az eredmény fantasztikus, teljesen megfordította az életemet. Carol azt mondja, újra az lettem, aki régen voltam. Megint beszélgetek az emberekkel, elmegyek sörözni, és étterembe is járunk, amit évek óta nem tettünk

– mondta.