„Mellrákom van, de hagyják, hogy meghaljak”

A kétgyermekes anyuka, akinek 3. stádiumú HER2 típusú mellrákja van, már elmulasztotta a kemoterápia és sugárkezelés lehetőségét. Onkológusa szerint a további kezelés nélkül kevesebb, mint 20 százalék az esélye a túlélésre.

Mellrák elleni küzdelem a börtön falai között Fotó: Illusztráció/pexels.com

Mellrákkal küzdő fogvatartottat hagynak meghalni a börtönben

2024 áprilisában három részből álló emlőműtéten kellett átesnie. A műtét után rögtön lecsukták, miközben próbált felépülni. Damji három hónapot töltött a kórházban, közben fertőzéseket kapott, mielőtt visszakerült volna a börtönbe.

Dr. Jake Hard, a börtönorvoslásban jártas háziorvos 2024 áprilisában jelentést készített a bíróságnak, aggódva Damji börtönbeli rákkezelése miatt, és majdnem egy évvel később azt nyilatkozta, hogy minden figyelmeztetése beigazolódott. Dr. Hard elmondta, hogy a sugárkezeléshez Damjit minden nap el kellene vinni a börtönből, összesen 15 alkalommal, három héten keresztül, ám elmondása szerint ez nem valósul meg, mivel az őrhiány miatt a börtönkórház-szállításokat egyszerűen törlik, ha az őröket máshova irányítják sürgős esetek miatt.

Farah Damjit végül áthelyezték egy másik börtönbe, ami kilométerekre van attól a kórháztól, ahol addig kezelték. Farah úgy véli, hogy azért helyezték át egy másik intézménybe, mert a Bronzefield börtön vezetői problémásnak minősítették, amiért kiállt más női fogvatartottak jogaiért.

A 57 éves nő elmondta, hogy a börtönváltás óta csak egy telefonbeszélgetése volt az onkológusával, nem volt személyes találkozó, és két telefonos konzultációját törölték. Azt mondták neki, hogy az orvosa próbálta elindítani a Phesgo nevű rákkezelést, amely meghosszabbíthatja az életét, de most már bizonytalan, hogy ez megvalósul-e – számolt be róla a Mirror.

Ha a szabad világban lennék, megműtöttek volna, majd kemoterápiát kaptam volna, és most már gyógyulnék. Minél korábban észlelik a rákot, annál könnyebb a kezelés, és annál jobb az eredmény. Mindenki a felelősséget tolja, de ez az én életem. Olyan messze vagyok. Teljesen összeomlottam. Senki sem tud idejönni meglátogatni. Egyszerűen túl messze van. Ezt szándékosan tették, hogy elszigeteljenek

– nyilatkozta Farah.