A Nazarov-műtétre váró Márki Lacikáért motoroztak Vácon

Brandt Viktor fejéből pattant ki az ötlet, hogy jótékonysági gurulást szervez Vácon, és a bevétellel Márki Lacika gyógykezelését támogatja. Az Álomszállító nem maradt magára a tervével, hiszen többen a jó ügy mellé álltak és támogatták a megmozdulást.

Több mint húsz motoros gurult Márki Lacika gyógyulásáért / Fotó: olvasói fotó

Több mint 20 motoros találkozott Dunakeszin az Auchan parkolójában, ahonnan az útjuk Vácra a székesegyház előtti térre vezetett. A motoros gurulás célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a gyermek családjának helyzetére.

Lacika gyógyulásáért bőgtek fel a motorok Vácon

Márki Lacika most 8 éves, és méhen belüli fertőzés miatt szenvedett központi idegrendszeri sérülést, aminek következtében segítség nélkül nem tud járni. Mindent megért, de sajnos beszélni nem tud, és a végtagjai és a törzsizomzata is nagyon feszes, ami kihat a mozgására. A családnak minden reménye a Nazarov-műtétben van.

A költséges műtétet önerőből nem tudjuk finanszírozni, ezért gyűjtésbe kezdtünk. Számunkra a gyermekünk fejlődése a legfontosabb. A cél, hogy Lacika lábra tudjon állni, és megtegye az első önálló lépéseit

– mondta el bizakodóan a gyermek édesanyja, Márkiné Tóth Orsolya.

A család két éve hozta létre a Lacika Alapítványt, hogy elő tudják teremteni az anyagi keretet gyermekük fejlesztéseire, a segédeszközökre, valamit az orvosi beavatkozásokra. A gyermek önálló életére a Nazarov-műtét az egyetlen lehetőség. Az első beavatkozás 2022. tavaszán volt, amit 2024. januárjában egy második műtét követett.

Lacika hirtelen nagyot nőtt, ezért szükséges elvégezni rajta egy harmadik beavatkozást is, amit Barcelonában végezne el Nazarov Doktor

– folytatja az édesanya, aki elmondja, hogy a műtét ára 4900 euró, és ehhez jön még hozzá a repülőjegy és a szállás költsége is. A család szerencsére nincs egyedül a bajban. Többekkel karöltve a segítségükre sietett Brandt Viktor az Álomszállító, és jótékonysági motoros gurulást szerveztek. Az Édesanya elmondta azt is, hogy a műtétre és az úti-, valamint szállásköltségre már sikerült összegyűjteni a szükséges összeget, ám Lacika rehabilitációja is nagyon költséges lesz.

A motorosok fél 11-kor találkoztak Dunakeszin az Auchan parkolójában, és onnan az útjuk Vácra, a székesegyházhoz vezetett. Beszélgettünk és egy adománygyűjtő tank volt kihelyezve a támogatásoknak. Nagyon sokan eljöttek. A több mint húsz motoros mellett többen gyalog is érkeztek, mert meg akarták ismerni Lacikát. Összesen 171 ezer forint jött össze, és nagyon jól éreztük magunkat

– emlékszik vissza az édesanya, aki hozzáteszi, hogy Lacika egy labdát, és a kis testvérei plüsst kaptak a motorosoktól ajándékba. A család háláját fejezi ki mindazoknak, akik melléjük álltak, és támogatták gyermekük gyógyulását, fejlődését.