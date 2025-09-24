Házasság első látásra: nézd, kinek az exével ment Gyöngyi a görög álomszigetre!

Hiába telt el lassan másfél év, a TV2 nagy sikerű Házasság első látásra című realityjének szereplőire ma is kíváncsiak az emberek! Csabi egykori felesége, Gyöngyi például a mesés görög szigetre, Zákinthoszra utazott a műsor egy másik ismert szereplőjével – János exével!

Csabi és Gyöngyi párkapcsolata a Házasság első látásra című reality után ért véget (Fotó: tv2)

Élvezte a nyarat a Házasság első látásra két exfelesége

Nyílt titok, hogy a Házasság első látásra című realitynek köszönheti barátságát Gyöngyi és Kornélia, azaz Nelli. Ez a barátság pedig mind a mai napig töretlen. Ezt bizonyítja, hogy idén nyáron Zákinthoszra is együtt utazott a két exfeleség – derül ki a Nelli TikTok-oldalára a napokban kikerült fotómontázsos videóból.

Nelli és János házassága az első perctől nem működött (Fotó: TV2)

A fotók és videók alapján elképesztő helyen járt a két exfeleség, Nelli pedig szédítő bikinibemutatót tartott – rajongói legnagyobb örömére.

Kattints az alábbi képre a szexi fotómontázsos videóért!