Házasság első látásra: nézd, kinek az exével ment Gyöngyi a görög álomszigetre!

Micsoda nyár, micsoda élmény! A Házasság első látásra bombázója tud élni!
Hiába telt el lassan másfél év, a TV2 nagy sikerű Házasság első látásra című realityjének szereplőire ma is kíváncsiak az emberek! Csabi egykori felesége, Gyöngyi például a mesés görög szigetre, Zákinthoszra utazott a műsor egy másik ismert szereplőjével – János exével!
Nyílt titok, hogy a Házasság első látásra című realitynek köszönheti barátságát Gyöngyi és Kornélia, azaz Nelli. Ez a barátság pedig mind a mai napig töretlen. Ezt bizonyítja, hogy idén nyáron Zákinthoszra is együtt utazott a két exfeleség – derül ki a Nelli TikTok-oldalára a napokban kikerült fotómontázsos videóból.
A fotók és videók alapján elképesztő helyen járt a két exfeleség, Nelli pedig szédítő bikinibemutatót tartott – rajongói legnagyobb örömére.
Kattints az alábbi képre a szexi fotómontázsos videóért!
