Házasság első látásra: nézd, kinek az exével ment Gyöngyi a görög álomszigetre!

Micsoda nyár, micsoda élmény! A Házasság első látásra bombázója tud élni!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.24. 15:30
Módosítva: 2025.09.24. 15:54
Házasság első látásra Nelli Gyöngyi

Hiába telt el lassan másfél év, a TV2 nagy sikerű Házasság első látásra című realityjének szereplőire ma is kíváncsiak az emberek! Csabi egykori felesége, Gyöngyi például a mesés görög szigetre, Zákinthoszra utazott a műsor egy másik ismert szereplőjével – János exével!

gyöngyi csabi, Házasság első látásra
Csabi és Gyöngyi párkapcsolata a Házasság első látásra című reality után ért véget (Fotó: tv2)

Élvezte a nyarat a Házasság első látásra két exfelesége

Nyílt titok, hogy a Házasság első látásra című realitynek köszönheti barátságát Gyöngyi és Kornélia, azaz Nelli. Ez a barátság pedig mind a mai napig töretlen. Ezt bizonyítja, hogy idén nyáron Zákinthoszra is együtt utazott a két exfeleség – derül ki a Nelli TikTok-oldalára a napokban kikerült fotómontázsos videóból.

nelli jános
Nelli és János házassága az első perctől nem működött (Fotó: TV2)

A fotók és videók alapján elképesztő helyen járt a két exfeleség, Nelli pedig szédítő bikinibemutatót tartott – rajongói legnagyobb örömére.
@lia_12212 #zakynthos #summer #bluesea #experiences @Gyöngyuszka #CapCut ♬ The Boys Of Summer - Remastered 2024 - Don Henley

 

