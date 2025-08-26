Ezt nem gondoltuk volna: együtt hagyták el az országot a Házasság első látásra exei!

Mesés szigetre utaztak...
Másfél éve robbantott a TV2 a Házasság első látásra című realityvel, a pszichológusok által összeboronált hat házaspár tagjaiért rengetegen szorítottak, s bár a megköttetett házasságokat azóta felbontották, az egykori szereplőkre mind a mai napig rengetegen kíváncsiak. Ráadásul hárman közülük most együtt hagyták el az országot, hogy egy mesés szigetre utazzanak nyaralni.
Az ötletgazda minden bizonnyal Gyöngyi exe, aki visszatérő vendég Cipruson. Csabi nem egy romantikus útja vezetett a szerelem szigetére.
Bogi egykori férje, Geri, aki igaz barátként támogatta pár hónapja az összetört szívű Csabit, biztos jó társaság lesz a hazánktól 1700 kilométerre található szigeten.
Brem Laci, Hilda volt férje legutóbb rózsalovagként hívta fel magára a figyelmet: virággal kedveskedett a hölgyeknek, miközben arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen pasira vágynak a nők, tényleg kiment-e a divatból a romantika. Egyik akciójához szárnysegédet keresett és talált Geri személyében. Nem kizárt, hogy az ő barátságuk alapozta meg a mostani kiruccanást, melyről Csabi posztolt a Facebook-oldalán, jelezve, hogy Laci és Geri társaságában Lárnaka felé veszi az irányt.
