Ezt nem gondoltuk volna: együtt hagyták el az országot a Házasság első látásra exei!

Másfél éve robbantott a TV2 a Házasság első látásra című realityvel, a pszichológusok által összeboronált hat házaspár tagjaiért rengetegen szorítottak, s bár a megköttetett házasságokat azóta felbontották, az egykori szereplőkre mind a mai napig rengetegen kíváncsiak. Ráadásul hárman közülük most együtt hagyták el az országot, hogy egy mesés szigetre utazzanak nyaralni.

Gyöngyi és Csabi a Házasság első látásra végén is együtt maradt. A reality évadában ők voltak legtovább házasok (Fotó: tv2)

Az ötletgazda minden bizonnyal Gyöngyi exe, aki visszatérő vendég Cipruson. Csabi nem egy romantikus útja vezetett a szerelem szigetére.

Bogi és Geri házassága nehezen indult és később sem lett sokkal jobb (Fotó: TV2)

Bogi egykori férje, Geri, aki igaz barátként támogatta pár hónapja az összetört szívű Csabit, biztos jó társaság lesz a hazánktól 1700 kilométerre található szigeten.

Hilda és Laci házasságának vége váratlan meglepetés volt, a férfi elképesztően küzdött felesége bizalmáért, szerelméért (Fotó: TV2)

Brem Laci, Hilda volt férje legutóbb rózsalovagként hívta fel magára a figyelmet: virággal kedveskedett a hölgyeknek, miközben arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen pasira vágynak a nők, tényleg kiment-e a divatból a romantika. Egyik akciójához szárnysegédet keresett és talált Geri személyében. Nem kizárt, hogy az ő barátságuk alapozta meg a mostani kiruccanást, melyről Csabi posztolt a Facebook-oldalán, jelezve, hogy Laci és Geri társaságában Lárnaka felé veszi az irányt.