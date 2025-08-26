RETRO RÁDIÓ

Ezt nem gondoltuk volna: együtt hagyták el az országot a Házasság első látásra exei!

Mesés szigetre utaztak...

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.26. 15:00
Házasság első látásra Hegedűs Csabi Szandavári Geri Laci

Másfél éve robbantott a TV2 a Házasság első látásra című realityvel, a pszichológusok által összeboronált hat házaspár tagjaiért rengetegen szorítottak, s bár a megköttetett házasságokat azóta felbontották, az egykori szereplőkre mind a mai napig rengetegen kíváncsiak. Ráadásul hárman közülük most együtt hagyták el az országot, hogy egy mesés szigetre utazzanak nyaralni.

gyöngyi csabi
Gyöngyi és Csabi a Házasság első látásra végén is együtt maradt. A reality évadában ők voltak legtovább házasok  (Fotó: tv2)

Az ötletgazda minden bizonnyal Gyöngyi exe, aki visszatérő vendég Cipruson. Csabi nem egy romantikus útja vezetett a szerelem szigetére.

Házasság első látásra
Bogi és Geri házassága nehezen indult és később sem lett sokkal jobb (Fotó: TV2)

Bogi egykori férje, Geri, aki igaz barátként támogatta pár hónapja az összetört szívű Csabit, biztos jó társaság lesz a hazánktól 1700 kilométerre található szigeten.

Házasság első látásra
Hilda és Laci házasságának vége váratlan meglepetés volt, a férfi elképesztően küzdött felesége bizalmáért, szerelméért (Fotó: TV2)

Brem Laci, Hilda volt férje legutóbb rózsalovagként hívta fel magára a figyelmet: virággal kedveskedett a hölgyeknek, miközben arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen pasira vágynak a nők, tényleg kiment-e a divatból a romantika. Egyik akciójához szárnysegédet keresett és talált Geri személyében. Nem kizárt, hogy az ő barátságuk alapozta meg a mostani kiruccanást, melyről Csabi posztolt a Facebook-oldalán, jelezve, hogy Laci és Geri társaságában Lárnaka felé veszi az irányt.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu