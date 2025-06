„Most nyáron nem nagyon fogok szabadságra menni” – A Házasság első látásra sztárja második munkanapján a rendőrségen kötött ki

A Házasság első látásra 1. évadában ismerhették meg a nézők Gyöngyit, aki akkor Hegedűs Csabi feleségeként távozott a kísérletből, de azóta elváltak útjaik. Persze a TV2 sztárja körül azóta is zajlik az élet, az elmúlt egy évben sokat utazott, örökbe fogadott egy kiskutyát, és nemrég munkahelyet is váltott. Az új helyen azonban nem a legszerencsésebben kezdett, ugyanis már a második napon a rendőrségre kellett mennie. Most kiderült, miért.

A Házasság első látásra Boda Gyöngyijét komoly kár érte, ráadásul a második munkanapján kellett a rendőrségre mennie (Fotó: archív / hot! magazin)

A Házasság első látásra Gyöngyije épp dolgozni sietett, amikor döbbenetes dolog történt vele. Először fel sem fogta a helyzetet.

A pillázás mellett van egy főállásom is, és mivel mostanában váltottam, körülbelül a második napomon történt, hogy amikor mentem reggel dolgozni, ellopták a telefonomat. Ahogy leszálltam Zuglóban a vasútállomáson, egy srác kikapta a kezemből és elfutott vele. Úgyhogy két órát a rendőrségen kellett ülnöm emiatt

– kezdte.

„Megnéztük, hogy hol volt akkor a telefon, de azóta nem igazán van hírem róla. A feljelentés megtörtént, de nem fűzök hozzá sok reményt” – árulta el csalódottan.

A Házasság első látásra sztárja megtalálta önmagát

Gyöngyi a nehéz kezdés ellenére nagyon jól érzi magát az új szerepében. Sőt, úgy gondolja már nagyon is időszerű volt a váltás.

„Azt gondolom, hogy most ez egy nagyon jó döntés volt. Egyébként sem szeretek sokáig egy helyen maradni, ez körülbelül olyan két évet jelent nálam, bár az előző munkahelyemen négy évet töltöttem végül. Viszont már nagyon azt éreztem, hogy nincsenek új, további fejlődési lehetőségeim, ezért döntöttem úgy, hogy mást szeretnék. És ugyan hasonló a két terület, mégsem ugyanaz, eddig recepción dolgoztam, most pedig más jellegű irodai munkát végzek” – mondta.

A próbaidő miatt most nyáron nem nagyon fogok szabadságra menni és utazni, de nem gond, szeptemberben egyébként is megyünk nyaralni Nellivel. Addig pedig itthon pihenünk a kiskutyámmal

– tette még hozzá mosolyogva.