A Házasság első látásra szereplője túl van a műtéten

„Napközben a szobába nem mehet be, csak azokba a helyiségekbe, ahol nincs szőnyeg. Kicsiként egyszer megbontotta a falat, de leszoktattam a rágcsálásról.

Érdekes, még a cipőim is biztonságban vannak: egyszer véletlenül elöl hagytam egy párat, amikor elmentem otthonról, de hozzájuk se nyúlt.

A Házasság első látásra szereplője túl van kutyája műtétén

A kutya és gazdája kapcsolatában sok a vidám pillanat, de akadtak nehézségek is.

„Nagyon hajtotta a csajokat. Amikor meglátott egy kislány kutyát, végig nyüszített és sírt, amíg csak látta. Mondtam neki, hogy »Benji, nem sírunk a csajok után!« Így emiatt is – és egészségi okokból is – nemrég elvittem ivartalaníttatni” – árulta el a Házasság első látásra szereplője, aki humora mellett felelősségteljesen kezeli kutyája egészségét is.