Eddig titkolta! Anyuka lett a Házasság első látásra Gyöngyije

Gyöngyi élete újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis bővült a családja. A Házasság első látásra sztárja éppen csak pár hete jelentette be, hogy új párja van, de most az is kiderült, hogy egy baba is jött a szerelemmel.