Korábbi rémes kapcsolatáról vallott a Házasság első látásra Gyöngyije

Boda Gyöngyi a Házasság első látásra című reality-ben ismerkedett meg Hegedűs Csabával, s bár a műsorban igent mondtak kapcsolatukra, végül ők sem maradtak együtt. Gyöngyi most rejtélyes bejegyzésben tudatta közösségi oldalán, hogy egy könyv segítségével próbálja megérteni a nárcisztikus személyiségeket, a Metropolnak adott interjújában pedig azt is elárulta, hogy miért.

Boda Gyöngyi nem zárkózik el egy új kapcsolattól (Fotó: Szabolcs László)

Tapasztalata van benne

A könyvet kölcsönkapta és mint mondja, már tervezte egy ideje. „Egy barátnőmtől kaptam a ‘Hogyan kezeld a nárcisztikust - túlélés és boldogság egy önimádó mellett’ című könyvet és már régóta szerettem volna elolvasni”.

Nagyon szeretem az önfejlesztő, önismereti, pszichológiai témájú könyveket és azt hiszem, hogy nekem volt már dolgom nárcisztikussal.

„Akkor, amikor benne voltam, nem feltétlenül voltam vele tisztában. Mindig megmagyaráztam valamivel, hogy épp miért ilyen, például, hogy rossz napja van. Utólag jöttem rá, hogy valószínűleg ez volt a probléma és azt gyanítom, hogy ő lehet, hogy még tudja is magáról. Sokáig vergődtünk egymás mellett ‘se veled, se nélküled’ kapcsolatban”.

Gyöngyi nem tud senkire haragudni, akivel korábban kapcsolatban volt.

Lehet, hogy egy adott pillanatban haragszom, de ez egy pillanatnyi. Én egy exemet se tudnám megemlíteni, akivel rosszban lennék.

Gyöngyi egyébként nyitott egy új kapcsolatra, saját bevallása szerint most kicsit kevesebb szabadideje volt, de lazán áll hozzá ehhez a kérdéshez: „Szoktam ismerkedni igen, de nem vagyok ráfeszülve”- mondja.

Boda Gyöngyinek korábban volt már nárcisztikus párja (Fotó: Instagram)

Együtt lazítanak

Gyöngyi titokzatos fotója kapcsán kiderült, hogy hétvégente Nagymaroson szokta kipihenni a hétköznapi fáradalmakat, Mamája ugyanis ott lakik. De összejárnak a Házasság első látásra többi szereplőjével is, az elmúlt hétvégén is együtt múlatták az időt Csabival, Gerivel, Petrával és Encivel egy jet-ski klubban, ahol korábban a műsor alatt is forgattak.