Szerelem, csalódások, randik - ez történt a Házasság első látásra sztárjaival

A Házasság első látásra sztárjai közül végül senki nem maradt együtt a műsorban talált partnerével. Ám az élet megy tovább, egytől-egyig igyekeznek megtalálni a boldogságot - olyan is van köztük, aki már meg is találta.

Boda Gyöngyit is a Házasság első látásra című műsorban ismerhette meg a néző - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Boda Gyöngyi nem keresi a szerelmet a Házasság első látásra óta

Igazi önismereti tréning volt a műsor Gyöngyi számára, és elmondása szerint abszolút pozitív érzésekkel távozott a kísérletből.

"A műsornak köszönhetően mindenképpen nyitottabb és magabiztosabb lettem. Attól függetlenül, hogy a kapcsolatunk Csabával sajnos nem sikerült úgy, ahogyan elterveztük az elején, igazán pozitív élmény volt számomra" – kezdte Gyöngyi a hot! magazinnak.

Egyedül nekik sikerült kitartaniuk egymás mellett, és együtt maradniuk hosszabb ideig, azonban néhány hónapja ők is a szakítás mellett döntöttek.

"Nem keresem a szerelmet és egyáltalán nem vagyok ráfeszülve arra, hogy szerelmes legyek. Ismerkedek, randizgatok, de ennyi, szóval egyelőre ebben a fázisában vagyok a dolgoknak" – árulta el Gyöngyi.

Góbi Hilda nem szeretne a külvilág felé élni - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Góbi Hilda és Laci barátok maradtak

Hatalmas lelki megpróbáltatás volt Hilda számára átélni egy ilyen helyzetet, de szerencsére Lacival hamar megtalálták a közös hangot, és jól működtek együtt. Azóta azonban a körmösként dolgozó hölgy kerüli a médiát.

"Voltak kisebb felkéréseim, de nem tudnék hosszú távon a médiában létezni.

Nem volt jó érzés, amikor az életemet beszélték ki a kommentekben vagy az újságokban szidtak.

Lehetetlen ennyi embernek megfelelni, nem szeretnék a külvilág felé élni."

Hilda a magánéletét illetően pozitívan tekint a jövőbe, ám a műsorbeli férje, Laci óta nem talált rá a szerelem.

"Lacival sajnos nem sikerült a házasságunk, azonban a mai napig barátok vagyunk. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire jók voltunk a műsorban, és ezáltal szerethető karakterek is lettünk" – árulta el.

Kabai András megtalálta a boldogságot - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Kabai András boldog a barátnőjével

A Rádió1-en Loving Arms néven tevékenykedő Kabai András alkotta az egyik legmegosztóbb párost Dávid Petrával, akivel még a műsor vége előtt elváltak. A lemezlovasra azóta rátalált a szerelem, és nem is lehetne ennél boldogabb.

"Szerencsére nagyon boldogok vagyunk a barátnőmmel. Petra bizonyos helyzetekben inkább taszított, mintsem vonzott. Most a házasságom szöges ellentétében élek: Rékával minden klappol, támogat mindenben, ráadásul a barátom és a társam is egyben. Ő az, akinek az eddigiek alapján ki tudom mondani őszintén, hogy szeretlek" – árulta el a lemezlovas.

A híresség örömmel gondol vissza a műsorban átéltekre, hiszen – ha nem is mindig ez jött le – pozitív élményekkel és tanulságokkal gazdagodott.

"A forgatás alatt rájöttem, hogy az emberi kapcsolatokhoz nem lehet feladatként hozzáállni, mert elmérgesedhetnek. Ha nem érezzük a másikban, amit szeretnénk, akkor nincs keresnivalónk mellette."