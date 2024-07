„Van egy srác...” – újra szerelmes a Házasság első látásra sztárja?

Házasság első látásra – Valószínűleg Gyöngyi sem felejti el egyhamar ezt a mondatot, hiszen egyike volt azoknak, akik a TV2 kísérletében próbálta megtalálni az igazit. A szakértők Csabival boronálták őt össze, s bár akadtak nehézségeik a házasságuk során, úgy tűnt, hogy ennek ellenére kitartanak egymás mellett. Ez sokáig így is volt, ám a műsor után be kellett látniuk, hogy a közös élet nem megy együtt, így mindketten a saját útjukra léptek. Mint kiderült, ez idő alatt Csabi megtalálta a párját, és a jelek szerint Gyöngyit is eltalálta Ámor nyila.

Alakulóban van a kapcsolata a Házasság első látásra sztárjának (Fotó: Polyak Attila)

Házasság első látásra Gyöngyi: Van egy srác, aki most érdekel

A TV2 gyönyörű sztárját telefonon értük utol, s természetesen kíváncsiak voltunk, hogy mi történt vele a válása óta. Nos, az már biztos, hogy Gyöngyi nem unatkozik egy percig sem: mind a munkájában, mind pedig a magánéletében megtalálta a számításait.

Nem unatkozom most

– kezdte lapunknak Gyöngyi

„Elég sok a munkám, vannak együttműködéseim, és a szabadidőmben is van mit csinálnom. Magyarán pörög most ez a nyár, de egyáltalán nem bánom” – tette hozzá a TV2 csinos sztárja, akitől természetesen azt is megkérdeztük, hogy van-e valaki az életében, aki megdobogtatja a szívét. Előre szólunk, hogy akik eddig randiban reménykedtek Gyöngyivel, ők nagyon szomorúak lesznek a hír hallatán...

Ismerkedem, randizgatok. Van egy srác, aki most engem érdekel, de mivel alakulóban van a dolog, egyelőre nem szeretnék többet mondani erről

– jegyezte meg Gyöngyi, akinek tehát a karrierje és a magánélete is rendben van, és az sem kizárt, hogy egyszer még a képernyőre is visszatér. Mint mondta: ha kapna felkérést egy olyan műsorba, amit közel érez a szívéhez, akkor biztosan igent fog mondani.

„Vonz a média világa, és ha esetleg jönne felkérés valami olyan műsorból, amit közel érzek magamhoz, akkor valószínűleg elfogadnám. Ilyen lenne például az Ázsia Expressz, vagy a Dancing. Mindkettőben el tudnám képzelni magam" - tette hozzá Csabi volt felesége, aki emellett még elárulta azt is, hogy volt házastársával már nem igazán tartják a kapcsolatot, de mindig jó érzéssel gondol vissza a „házasságukra”. Ellenben Gerivel és Andrissal a mai napig összejárnak, ebben a bandában pedig benne van Bogi és Nelli is. Ám a találkozókat elég nehéz összehozniuk, így most egy közös buli szervezésével próbálják meg ismét összehozni a csapatot.