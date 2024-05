Házasság első látásra: Gyöngyi szívet küldött Gerinek, és elárulta, milyen a férfiideálja

Kérdezz-felelek játékot indított Instagram-oldalán a Házasság első látásra című realityből megismert Gyöngyi. Igaz, akadt egy kikötése a műsor nagy győztesének, aki valóban férjre lelt. „Kérdezz most olyat, ami nem a műsorral kapcsolatos!” – hangzott a felszólítás. Kérdésekből pedig nem volt hiány.

Csabi és Gyöngyi sikeresen összecsiszolódott, a pár a hathetes kísérlet végén is kitartott és ki tart ma is egymás mellett! Fotó: TV2

Volt, akit az érdekelt, mennyit edz Gyöngyi (Igyekszik tartani a heti három edzést), mást a tetoválásai érdekeltek (a minitetkókat kedveli, nyolc visel, bár azt hallotta, hogy páratlan számút kell...). Egy rajongó rákéredzett, mely tulajdonságaira büszke. „Ha a külső, akkor a szememre. Tudok ám ölni is vele néha! Ha belső, akkor a makacsságom, ami tudom, nem mindig jó. Viszont így kitartó vagyok és igyekszem elérni, amit szeretnék” – reagált Gyöngyi. Majd jött a a nagy kérdés: milyen a pasiideálod?

A Házasság első látásra című műsorban hat férjet ismerhettünk meg Fotó: Instagram

„Tudom, ez kicsit felszínes, de »külső megfog, belső megtart«. Kell, hogy elsőre megfogjon az illetőben valami! Ami Gyöngyuszkás: barna haj, barna szem, borostás, magas, »focista testalkatú«, de itt kell megemlítenem, hogy volt már szőke kék szem párom is”

– írja Gyöngyi. Majd így folytatja: „Belsőleg, ami nekem nagyon fontos, hogy megbízható legyen és tudjam, bári történik, számíthatok rá! Persze tudnám még sorolni, de ez a leglényegesebb nálam, tudjam komolyan venni Őt!”

Csabi elárulta: Gyöngyivel nem csak feleséget, de lelki társat is kapott Fotó: Ripost

Vajon kit írt le férfiideálként Gyöngyi? A férjét Csabit, vagy inkább a műsorban megismert Bogi exét, Gerit, akinek hétvégi, borostás, focista alkatú fotójára egy tüzes és egy szívecskés emojival reagált Gyöngyi?

Geri sármos fotójára tűzzel és szívecskével reagált Gyöngyi az Instagramon

Fotó: Szandavári Gergely Instagram-oldala

Aki figyelmesen követi Geri Instagram-oldalát, annak feltűnhetett egy április 17-ei bejegyzés, melyen Gyöngyi és Geri édes kettesben látható.

Ám még mielőtt bárki túlgondolná a dolgokat, Bogi és Csabi, illetve Gyöngyi és Geri között jó barátság alakult ki, ennek jegyében szeretik és persze tisztelik egymást, míg a házasok között ennél mélyebb érzelmek tombolnak. Egyébként Csabit nemrég a Ripost kérdezte az alábbi, szintén pletykákra okot adó kép kapcsán:

„Bogival igazából ezeken a közös vacsorákon kezdtünk el barátkozni, utána pedig eléggé egymásra találtunk, mert nagyon hasonló a stílusunk, és ő nagyon csípi ezt az amerikai vibe-ot, amit én is képviselek. Igazából ebből kezdett el egy érdekes barátság kialakulni köztünk. Gyöngyi egyáltalán nem volt féltékeny, mert Bogival tényleg csak ezeken a vacsorákon hülyéskedtünk, meg a szünetekben beszélgettünk” – árulta el Csabi a lapnak. Zárásként pedig hozzátette: „Négyesben is szoktunk programozni, a Geri is nagyon jó ismerősöm lett, szóval jól egymásra találtunk”.