Házasság első látásra: elárulta János, kinek kell pszichológushoz járnia

A sármos, jó kiállású, ötven pluszos Jánosról ránézésre kevesen mondanák meg, hogy annak idején szülei gyermekotthonba adták, alkoholista apja pedig életre szóló sebeket ejtett a lelkén. Az 54 éves gaming manager a Házasság első látásra című műsorban könnyeivel küzdve mesélt nehéz gyerekkoráról, s arról, hogy azért jelentkezett a műsorba, hogy megtudja, vele van probléma vagy az általa választott személyekkel. A műsor szakértői szerint Jánosban nagyon mély szeretetéhség lakozik. Bár rengeteget fejlődött Nelli mellett, s a nő is mellette, kapcsolatukat beárnyékolta a „közös múltjuk”, illetve a férfi erőteljes nyomulása. János friss bejegyzése, melyben elárulta, kinek kell pszichológushoz járnia, rengeteg embert késztetett hozzászólásra, nagyon sokan egyetértettek vele.

Balról jobbra: Geri, János és Laci – egyikünk sem maradt házas a műsor végén (Fotó: Ripost)

Fordított világban élek, ahol a jónak pszichológushoz kell járnia, hogyan birkózzon meg azzal, amit a rossz tesz.

– írta Facebook-oldalára János, gondolatára pedig beindult a kommentcunami.

„Egyetértek veled”, „Korrekt, így igaz sajnos”, „Tökéletes meglátás”, „Bizony, sokszor nem az szedi a nyugtatót, akinek kellene. Vicces, de irtó szomorú is” – ilyen és ehhez hasonló hozzászólások sora lepte el János közösségi oldalát, rengetegen osztották a véleményét. Ugyanakkor akadtak, akik szívből jövő tanácsokkal látták el a férfit.

„Kedves János! Mindenkinek más mennyiségű időre van szüksége ahhoz, hogy túltegye magát a vele történteken. Van, akinek elég pár hónap, és van, akinek évek kellenek. Ezt csak mi tudjuk rendezni magunkban, a pszichológus sem fogja megmondani, hogy mit csinálj, csak segít magadat jobban megérteni, és ezáltal irányt mutat. De azzal egyetértek, amit mondtál. Kívánom a legjobbakat!”

– írta valaki.

„Kedves János! Nyitott szemekkel járj és figyeld a kedves hölgyek mosolyát, akik pozitívak és keresik a hasonló férfit, mint a Te személyed! Az életben mindenkinek meg van a párja, csak jól kell választani. Legyél pozitív és optimista!”

– tanácsolta egy másik hozzászóló.

„Engedd el a múlt sérelmeit, mert azt már nem tudod megváltoztatni, csak tanulni tudsz belőle! Nézz előre, s ne várj emberektől többet, mint amire képesek! Maradj mindig önmagad, nem kell, hogy mindenki szeressen. Egy kapcsolatban is akkor adj többet, ha arra érdemes a hölgy. Aki falakat húz az elején, s csak a kifogást keresi veled szemben, sosem lesz a megértő társad. Te, te vagy, vagy így fogad valaki el, vagy ha nem tud, akkor az már úgy is csak sérülésre adna okot. Lásd Nelli példáját. Nelli is értékes ember, de első perctől látható volt, más a szeretetnyelvetek. Ha elsőre nincs «cinkosság», nem is lesz lélektársad. Nem pszichológusra van szükséged, csak megfelelő társra, aki a lelkedet tudja szeretni, értékelni, aki a «cinkostársad»”

– vélekedett egy kommentelő.

„Kedves János. Neked olyan a munkamorálod, ami egy egész embert kíván. Emellett biztos a magánéletedben is szerettél volna sikeres lenni, de ez még ezek szerint nem sikerült. Én magamból kiindulva sokáig nem kerestem, aztán rágörcsöltem, hogy legyen társam, de azért igényes is voltam, aztán feladtam. És akkor, mikor nem is mertem álmodni, a sors megadta nekem a világ legdrágább férfiját. Minden nap azt hittem, álmodom, hogy ez megtörtént. Mivel én egy eladó voltam, ő meg több diplomás volt. Mégis én voltam neki a mindene. Sajnos már csak múlt időben, mert sajnos a Covid elvette tőlem. De 9 gyönyörű évet éltünk le együtt. Most már a rengeteg emlék éltet. Ezt azért írtam le neked, hogy biztos Te is megleled azt, aki mindent meg fog tudni adni neked, igazán fog tudni szeretni. Kívánom neked!”

– igyekezett erőt adni Jánosnak egy újabb jóakaró.