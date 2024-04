Házasság első látásra: Hilda és Enci után Andris újabb nő telefonszámát gyűjtötte be

Nincs megállás? A Házasság első látásra című reality kavarógépe, Andris, aki az évad vége előtt bedobta a törölközőt és szétment Petrával, újabb egykori feleséggel fotózkodott! Milyen érdekes, hogy akinél a lemezlovas bepróbálkozott, előbb Hildánál, majd Enikőnél, végül Boginál, azok közül egyik sem maradt házas az utolsó adás végére. Akivel pedig frissen pózolt, nos, ő sem feleségként hagyta el a népszerű reality műsort!

András közelében egy nőnek sincs biztonságban a telefonszáma (Fotó: Ripost)

„Akkor most már Hegedűs Kornélia száma is meg van”

– írta Andris az Instagram-oldalán, ahol egy közös képet is közzétett Nellivel, János egykori feleségével. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében gyorsan egy címkét is odabiggyesztett a bejegyzése végére: Joke, azaz poén! A kommentek persze beindultak...

„Eeezzz aaaazzz, ne kelljen csalódnom benned!”

– írta valaki.

„Összeilletek”

– jegyezte meg más.

„Öröm és boldogság van”

– olvasható egy újabb hozzászólásban.

„Mi lesz ebből?”

– kíváncsiskodott egy kommentelő.

„Csajozógép”

– szúrt oda félig viccesen valaki.

„Nem telt még meg a telefonkönyved?”

– érdeklődött egy hozzászóló.

Nelli sem maradt le az üzenőfalról, három emojival reagált: taps, sírva nevető fej és szívecske.

Íme Nelli és András közös képe, utóbbi bejegyzésével: